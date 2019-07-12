Космос
Запуск «Протона-М» с Байконура перенеслиПолит.ру вчера в 01:18
Перенесен пуск ракеты-носителя «Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ». Его отложили на 13 июля, передает РИА Новости. Такое решение приняла государственная комиссия на космодроме Байконур.
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Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Авто
Кроссовер Changan CS35 Plus в России получит оцинкованный кузов
Обновлено вчера в 13:23
Происшествия
В Туве нашли тело десятой жертвы аварии на реке Шуй
В Туве нашли тело десятой жертвы аварии на реке Шуй, сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.
Обновлено в 09:47
Футбол
«Урал» обыграл «Уфу» в матче РПЛ
Обновлено в 11:37
Здоровье
В Европе резко выросла заболеваемость сифилисом
Согласно исследованию, с 2010 года рост заболеваемости составил 70%, причем 85% зараженных европейцев – мужчины.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Виторган разместил интимное фото заменившей ему Собчак Нинидзе
Актер Максим Виторган опубликовал интимное фото актрисы Нино Нинидзе в инстаграме. Там образом он поздравил Нинидзе с днем рождения.
Обновлено в 12:25
Общество
Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом
Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.
Обновлено в 02:13
Общество
Москвичей предупредили об опасном тумане
Обновлено в 11:49
Политика
От СБУ потребовали арестовать Медведчука
Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 12:03
Политика
Турецкий кондитер испечет пирог для Путина в честь доставки С-400
Известный турецкий кондитер Хасан Аджар решил испечь пирог для президента России Владимира Путина в честь поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.
Обновлено вчера в 21:30
Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности
В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Авто
Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году
Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено вчера в 12:50
Спорт
Булыкину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму
Российский экс-футболист Дмитрий Булыкин заявил о том, что ему отказали в регистрации на выборы в Московскую городскую думу из-за превышения количества недействительных подписей избирателей.
Обновлено в 11:01
Гаджеты
Обозреватели рассказали о доходах OnePlus со смартфонов OnePlus 7 Pro
Обозреватели цифровой техники и новых гаджетов рассказали о доходах компании OnePlus с самого дорогого смартфона производителя OnePlus 7 Pro.
Обновлено в 02:52
Кино
Борис Клюев отмечает 75-летний юбилей
Обновлено в 07:04
Автоспорт
Боттас победил в квалификации Гран-при Великобритании
Финский гонщик Вальттери Боттас из команды "Мерседес" выиграл квалификацию десятого этапа чемпионата мира по автоспорту в классе машин "Формула-1" — Гран-при Великобритании, который проходит на трассе автодрома в Сильверстоуне.
Обновлено в 10:24
Политика
Трамп обвинил лидеров России и КНР в желании «ободрать США»
Дональд Трамп – президент США в ходе традиционного брифинга для журналистов – заявил, что глава РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин мечтают, чтобы он проиграл следующие выборы.
Обновлено в 03:06
Теннис
Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона
Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Спорт
Синхронистка Колесниченко завоевала золото ЧМ по водным видам спорта
Российская синхронистка Светлана Колесниченко завоевала золотую награду в технической программе на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в корейском городе Кванджу.
Обновлено в 07:24
Общество
Правительство утвердило календарь выходных дней на 2020 год
Правительство России утвердило постановление о переносе выходных дней в 2020 году.
Обновлено в 12:30
Общество
Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора
Поэт Виктор Соснора умер на 84-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в своем Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
Артем Здунов встретился с замминистра обороны России
Накануне премьер-министр Дагестана Артем Здунов встретился с замминистра обороны России Тимуром Ивановым.
Обновлено в 10:32
Общество
У берегов США шторм «Барри» усилился до урагана
Обновлено в 12:32
Политика
Зеленский представил нового главу Херсонской областной администрации
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу представил главу Херсонской областной госадминистрации (ОГА) Юрия Гусева на совещании с местными чиновниками.
Обновлено в 09:43
Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Общество
Полиция проверит заявление обидевшегося на мем депутата из Кирова
Полиция проводит проверку по заявлению депутата Кировской городской думы Павла Валенчука, посчитавшего за оскорбление мем со своим изображением в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 07:27
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Вильнюса
Минобороны России создало на своем сайте мультимедийный проект, посвященный 75-й годовщине освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено вчера в 17:59
Общество
Российские школьники «взяли» пять медалей на олимпиаде по физике
Школьники из России завоевали 4 золотые и одну серебряную медаль на 50-й Международной физической олимпиаде, которая завершилась 14 июля в Тель-Авиве (Израиль).
Обновлено в 08:57
Авто
Nissan показал первый тизер нового кросса Juke
Судя по тизеру, новый Juke сохранит «двухэтажную» светотехнику – с узкими ходовыми огнями и указателями поворота сверху, а также с круглыми фарами головного света в бампере снизу.
Обновлено вчера в 16:57