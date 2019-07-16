Космос

Запуск «Протона-М» перенесли из-за трещиныLenta.ru 19:39

Перенос запуска ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» был связан с трещиной в трубопроводе на второй ступени ракеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
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Источник: запуск «Протона-М» был отложен из-за трещины в трубопроводе

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«Протон-М» запустили в космос с заваренной и заклеенной трещиной

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Роскосмос готовит приказ о награждении участвовавших в старте «Протона» специалистов

ТАСС12:25
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Министерство юстиции США считает решение суда против Qualcomm ошибочным

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Разрешаем таким варварским образом, что решение о регистрации всегда политическое, потому что мало того, что само количество подписей выросло до таких нереальных цифр, сами требования к проверке стали сверхжесткими, абсолютно драконовскими, когда, по сути дела, комиссия может творить полный произвол и не нести никакой ответственности.
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Эксперты Роскачества назвали лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS.
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В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство

Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.
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Иран отбуксировал сломавшийся в Персидском заливе танкер в свои воды

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В ООН озабочены законом о государственном языке на Украине

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Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля

Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
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«Займер»: портрет типичного заемщика МФО кардинально изменится

Крупные ссуды, выдаваемые на более длительный срок, требуют снижения рисков кредитора, а значит, портрет типичных заемщиков МФО изменится, — говорят аналитики "Займера".
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Композитор Игорь Извеков найден мертвым в Москве

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США ввели санкции против главнокомандующего ВС Мьянмы

Соединённые Штаты ввели санкции против главнокомандующего Вооружёнными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайна, а также трёх генералов страны.
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Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
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По данным Росстата, в обрабатывающих производствах в июне зафиксирован рост на 3,4% после снижения на 1% в мае (за январь – июнь рост на 1,9%).
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Stratfor назвала слабые места комплексов С-400

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Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
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В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

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