Космос
Запуск «Протона-М» перенесли из-за трещиныLenta.ru 19:39
Перенос запуска ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» был связан с трещиной в трубопроводе на второй ступени ракеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
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Технологии
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Особое мнение: Александр Кынев
Разрешаем таким варварским образом, что решение о регистрации всегда политическое, потому что мало того, что само количество подписей выросло до таких нереальных цифр, сами требования к проверке стали сверхжесткими, абсолютно драконовскими, когда, по сути дела, комиссия может творить полный произвол и не нести никакой ответственности.
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Космос
Уфолог обнаружил в приложении Google Sky инопланетные структуры
Известный в определённых кругах уфолог из Тайваня Скотт Уоринг на официальном портале обнародовал информацию об обнаруженных инопланетных структурах.
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Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
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Общество
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Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:26
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Росстат зафиксировал резкое ускорение промышленного производства
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Stratfor назвала слабые места комплексов С-400
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