Космос
Запуск «Протона-М» перенесли из-за трещиныLenta.ru 19:39
Перенос запуска ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» был связан с трещиной в трубопроводе на второй ступени ракеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 21:33, Вашингтон
Интернет
Amazon оценила полный доступ к истории браузера в 10 долларов
Компания Amazon анонсировала акцию для клиентов из США, предложив им 10-долларовую скидку на дни ежегодной распродажи Prime Day.
Обновлено в 13:04
Политика
Рядовым и сержантам ВС РФ с 1 сентября существенно поднимут зарплату
Рядовым и сержантам, служащим в Вооруженных силах РФ по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно поднимут зарплату.
Обновлено в 18:50
Экономика
Турецкие отели снизили цены для россиян
Обновлено в 12:48
Экономика
Российские пенсионеры отказались копить на старость
На депозиты и денежные вклады в старости рассчитывает 23 процента респондентов. Об этом свидетельствую данные проведенного ВЦИОМ опроса.
Обновлено в 08:54
Общество
Конструктор рассказал об особенностях российской подлодки «Пиранья»
Разработанная КБ "Малахит" уникальная воздухонезависимая энергоустановка (ВНЭУ) позволит новейшей, неатомной малой подлодке П-750Б увеличить время нахождения под водой в четыре раза - до 12 суток, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ, автор проекта лодки Игорь Караваев.
Обновлено в 21:24
Политика
Саакашвили признал, что во времена СССР на Украине жилось лучше
Во времена СССР на Украине жилось лучше, заявил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 17:37
Здоровье
Guardian: британские врачи разделили сиамских близнецов
Британские хирурги объявили об успешном разделении сиамских близнецов из Пакистана со сросшимися головами.
Обновлено в 05:11
Здоровье
Птичий грипп из Башкортостана мог перебраться в Татарстан
В Дюртюлинском и Кугарчинском районах Башкортостана выявлен птичий грипп.
Обновлено в 09:57
Технологии
Финансовая группа GHP Group приобрела блокчейн-разработчика Vostok
Финансовая группа GHP Group стала владельцем разработчика блокчейн-решения для масштабируемой цифровой инфраструктуры Vostok, выкупив долю основателя компании Александра Иванова.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
The National Interest оценил возможности С-500
Американский журнал, специализирующийся на военно-политической тематике, The National Interest, рассмотрел характеристики новейшего российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500.
Обновлено в 13:25
Интернет
Роскачество назвало лучшие антивирусы для Windows и Mac
Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний ICRT (International Consumer Research and Testing) подвели итоги очередного исследования антивирусов для операционных систем Mac и Windows, оценив их способность противостоять вредоносным программам, удобство в использовании и количество необходимых для их работы ресурсов.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Анита Цой заявила, что хочет минимум пять внуков от своего сына
48-летняя Анита Цой показала, как выглядела бы в старости Напомним, что единственный ребенок Аниты в 2015 году он окончил Имперский колледж Лондона и получил степень магистра в сфере экономики и финансов.
Обновлено в 11:55
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Политика
Лавров назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией
Россия рассмотрит возможность возобновления авиасообщение с Грузией, если власти стабилизируют ситуацию в стране и устранят угрозы для безопасности россиян, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Обновлено в 18:24
Здоровье
Комиссия по ЧС обсудит реконструкцию больницы в Нижнеудинске
Обновлено в 05:31
Политика
США ввели санкции против главнокомандующего ВС Мьянмы
Соединённые Штаты ввели санкции против главнокомандующего Вооружёнными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайна, а также трёх генералов страны.
Обновлено в 19:29
Происшествия
Семь человек найдены мертвыми на российском пляже
Обновлено в 05:37
Политика
Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии
Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.
Обновлено в 14:40
Кино
Джордж Мартин не учтет мнение фанатов о финале «Песни льда и пламени»
Автор фэнтезийного цикла романов «Песь льда и пламени» Джордж Мартин заявил, что не будет прислушиваться к фанатам о том, как он должен завершить свою книжную вселенную.
Обновлено в 04:04
Происшествия
В Канаде при крушении гидросамолёта погибли три человека
В Канаде в результате крушения одномоторного гидросамолёта погибли три человека, ещё четверо пропали без вести.
Обновлено в 16:03
Происшествия
В Москве в ДТП пострадали пять человек
На юго-западе Москвы в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали пять человек.
Обновлено в 14:35
Шоу-бизнес
Ольга Бузова встретилась с Романом Третьяковым спустя 12 лет после расставания
За прошедшие годы телеведущая успела сделать блестящую карьеру, а вот ее бывший бойфренд так и не смог достичь уровня прежней популярности.
Обновлено в 13:00
Экономика
Порядок приобретения паёв инвестиционных фондов может измениться
По словам главы Комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, управляющего наделяют правом приобретать за счёт имущества, находящегося в доверительном управлении, паи любых паевых инвестиционных фондов.
Обновлено в 07:24
Наука
Маленький рогатый динозавр из Китая передвигался на двух ногах
Рогатый динозавр, фрагменты останков которого были впервые обнаружены в китайской части пустыни Гоби в 2005 году, передвигался на двух ногах — палеонтологи смогли установить этот факт благодаря новым находкам.
Обновлено в 05:07
Общество
Мэрия Москвы с 2011 года потратила на перелёты Собянина и его замов на частных самолётах 700 млн. руб
Стоимость тендеров может быть в два-три раза дороже рыночной.
Обновлено в 21:09
Политика
Конгресс США принял резолюцию против «расистских высказываний» Трампа
"Палата представителей решительно осуждает расистские высказывания президента Дональда Трампа, которые узаконили и укрепили боязнь и ненависть по отношению к новым американцам и людям с цветной кожей", - сказано в резолюции.
Обновлено в 19:47
Культура
Беглов рассказал о дружбе Санкт-Петербурга с Москвой
Обновлено в 08:29
Общество
Ливень в Благовещенске признан опасным метеорологическим явлением
По критериям, установленным Росгидрометцентром, прошедший дождь относится к опасным метеорологическим явлениям, способным причинить ущерб городской инфраструктуре.
Обновлено в 20:45