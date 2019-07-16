Космос

Запуск «Протона-М» перенесли из-за трещиныLenta.ru 19:39

Перенос запуска ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» был связан с трещиной в трубопроводе на второй ступени ракеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
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