Армия и оружие

Запущенный с Плесецка спутник «Меридиан» выведен на расчетную орбитуРБК 05:31

Космический аппарат «Меридиан» выведен на расчетную орбиту, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны. Ракету-носитель со спутником ранее запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области. В военном ведомстве отметили, что спутник выведен на орбиту в ожидаемое время.
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Запущенный с Плесецка спутник «Меридиан» выведен на расчетную орбиту

РБК05:31

Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк

RT на русском02:27

Запущенный с Плесецка спутник «Меридиан» отделился от ракеты-носителя

Интерфакс02:30

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Эхо Москвы02:35

С космодрома Плесецк стартовала ракета со спутником «Меридиан»

РИА Новости02:27

Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк

ТАСС02:04

Ракета «Союз» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

Газета.Ru02:19
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