Космический аппарат «Меридиан» выведен на расчетную орбиту, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны. Ракету-носитель со спутником ранее запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области. В военном ведомстве отметили, что спутник выведен на орбиту в ожидаемое время.

Запущенный с Плесецка спутник «Меридиан» выведен на расчетную орбиту

Общество В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Происшествия Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку 11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.

Наука Человечество уже исчерпало возобновляемые ресурсы Земли на 2019 год Все страны мира исчерпали на 2019 год объем возобновляемых природных ресурсов, которые может воспроизвести наша планета за год.

Экономика Совет директоров МТС утвердил новую структуру руководства Совет директоров МТС утвердил новую организационную структуру группы.

Шоу-бизнес Дочь Веры Брежневой поделилась откровенными фото Брежнева фотографии дочери оценила и даже выложила их на своей странице в Stories.

Политика Генпрокуратура призвала «жестко пресекать» митинги накануне выборов Во вторник, 30 июля, на заседании коллегии Генпрокуратуры заместитель главы ведомства Александр Буксман заявил, что «последние события в Москве» показали, что прокуратуре надо изменить свой подход к единому дню голосования, передает корреспондент РБК.

Политика Китай выступил против замены ДРСМД многосторонним соглашением Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), куда бы вошли все ядерные державы - Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.

Политика В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.

Происшествия Названа дата возвращения южнокорейских спасателей из Венгрии Южнокорейские спасатели, которые отправились в Венгрию для проведения операции по поиску пропавших без вести сограждан, спустя два месяца вернутся обратно на родину.

Общество Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.

Общество Росконтроль назвал токсичную зубную пасту Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.

Происшествия При закупках палаток сгоревшего детского лагеря нашли нарушения Пожар в палаточном лагере произошел в ночь на 23 июля, там было 189 человек, сгорели 20 из 26 палаток.

Шоу-бизнес Ольга Бузова призналась, что иногда ест один раз в день Бузова призналась, что у нее получается полноценно поесть только один раз в день – вечером.

Политика Аваков обвинил Порошенко «в бессовестной лжи» Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в «бессовестной лжи» из-за слов, что полиция на парламентских выборах работала против его партии «Европейская солидарность».

Наука Биологи впервые сняли на видео глубоководного длиннохвостого кальмара Американские морские биологи в первый раз сняли на видео глубоководного кальмара Asperoteuthis mangoldae, сообщается на сайте экспедиции Nautilus Live.

Политика В команде Зеленского рассказали о планах Киева по возвращению Крыма "Постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал о планах Киева по возвращению полуострова.

Политика Украина отметит День независимости в новом формате Украина отметит 24 августа День независимости в новом формате.