Армия и оружие
Запущенный с Плесецка спутник «Меридиан» выведен на расчетную орбитуРБК 05:31
Космический аппарат «Меридиан» выведен на расчетную орбиту, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны. Ракету-носитель со спутником ранее запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области. В военном ведомстве отметили, что спутник выведен на орбиту в ожидаемое время.
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