Армия и оружие
Запущенные с Плесецка военные спутники взяты на управлениеКоммерсантъ 20:59
Четыре спутника, запущенные с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Союз-2.1В» с блоком выведения «Волга», приняты на управление наземными средствами, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 22:11, Вашингтон
Экономика
Первый замглавы АСВ Мирошников уйдет в отставку
Первый заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников покидает свой пост.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Обновлено в 09:53
Здоровье
Названы привычки, из-за которых человек быстрее стареет
Большое заблуждение, что употребляемые продукты и поза, в которой спит человек, не влияют на внешность.
Обновлено в 21:46
Политика
Зеленский выгнал с совещания чиновника, назвав его разбойником
Президент Украины Владимир Зеленский в эмоциональной форме выгнал секретаря бориспольского горсовета Ярослава Годунка с совещания по вопросам развития Киевской области и города Борисполь.
Обновлено в 07:00
Хоккей
Третьяк объяснил смену главного тренера в сборной России по хоккею
10 июля было объявлено об уходе Ильи Воробьева с поста главного тренера сборной России. Вместо него команду возглавил Алексей Кудашов.
Обновлено в 17:36
Общество
Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала
СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
Общество
Синоптики предупредили о погодных аномалиях в августе
В августе в некоторых российских регионах ожидаются погодные аномалии, рассказал представитель Гидрометцентра Владимир Тищенко «Российской газете».
Обновлено в 02:31
Авто
В Сети продают «Запорожец» на базе Porsche за 3,2 млн рублей
За уникальный «гибрид», созданный в белорусской мастерской известного кастомайзера Юрия Шифа Shif Customs, просят 3,2 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
Пожар в многоэтажном доме в Барнауле ликвидирован
Возгорание в многоэтажном доме в Барнауле на площади 1 тыс. кв. м ликвидировано. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Интерпол задержал россиян в Уругвае
Сотрудники Интерпола и полиции Уругвая задержали трех граждан России, сообщили 10 июля в посольстве России в Уругвае.
Обновлено в 20:38
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
Обновлено в 08:48
Политика
Жители Грузии ответили на антироссийский выпад главы «Рустави 2»
Некоторые грузины предположили, что сотрудники «Рустави 2» своими скандальными выходками намеренно стараются ухудшить отношения Москвы и Тбилиси, другие отметили, что Гварамии наплевать даже на собственных сограждан, которым важно экономическое сотрудничество с РФ.
Обновлено в 17:00
Политика
Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса
Безопасность не может быть обеспечена.
Обновлено в 16:29
Общество
Условия труда россиян признали кабальными
Две трети российских граждан на постоянной основе работают сверх нормы без дополнительной оплаты.
Обновлено в 04:51
Общество
Бутина сможет вернуться в Россию не раньше декабря
Обновлено в 13:00
Авто
Ford прекращает выпуск дизельной версии Transit Connect
Стоимость модели 2020 года выпуска стартует с отметки в 25 570 долларов для грузовой версии с короткой колесной базой и 28 315 долларов для пассажирской версии.
Обновлено в 08:11
Финансы
Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США
Российский рубль к концу торгового дня на Московской бирже 10 июля укрепил свои позиции после заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла об имеющихся рисках для мировой экономики.
Обновлено в 15:54
Общество
На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары
В селе Аянка на севере Камчатского края из-за аномальной жары начал крениться 12-квартирный дом 1970-х годов постройки, сообщает пресс-служба правительства региона в четверг.
Обновлено в 18:02
Происшествия
Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II
Обновлено в 18:47
Экономика
Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса
Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.
Обновлено в 18:24
Общество
Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram
Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Девочка-подросток погибла в массовом ДТП в Ленобласти
Обновлено в 19:27
Политика
Болтон и Данилюк обсудили «мирное восстановление» территории Украины
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк обсудили в среду в Вашингтоне "мирное восстановление" территории Украины.
Обновлено в 20:07
Шоу-бизнес
Тодоренко передаст свадебное платье по наследству
Регина Тодоренко осталась в восторге от свадебного образа. В Instagram телеведущая призналась, что наряд сшили за три недели.
Обновлено в 16:15
Энергетика
СМИ сообщили о спаде доходов «Газпрома» от экспорта газа на 38%
Компания «Газпром» получила на 38% меньше доходов во втором квартале 2019 года от экспорта газа, сообщили «Открытые медиа» на основе статистики платежного баланса России, опубликованной ЦБ.
Обновлено в 17:20
Музыка
Макаревич рассказал Собчак о своих миллионах
В ходе интервью Ксении Собчак для YouTube-проекта «Осторожно, Собчак» Макаревич признался, что на его счету лежит миллион.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:13
Экономика
Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июне
«В Москве средний чек в июне похудел на 1,8%. Таким образом, он опустился до 706 руб. с майского показателя в 719 руб.»,— сообщает «Ромир».
Обновлено в 21:59