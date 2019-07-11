Армия и оружие

Запущенные с Плесецка спутники Минобороны штатно вышли на орбитыИнтерфакс 17:14

Четыре спутника, запущенные в интересах Минобороны РФ с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Союз-2.1В", выведены на расчётные орбиты, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.
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Запущенные с Плесецка спутники взяты на управление

ТАСС19:35

Военные спутники Минобороны вышли на расчетные орбиты

Газета.Ru22:07

Запущенные с Плесецка военные спутники взяты на управление

Коммерсантъ20:59

Рогозин прокомментировал успешный запуск с космодрома Плесецк

RT на русском23:22

Рогозин поздравил Минобороны с успешным пуском военных спутников с Плесецка

РИА Новости23:17

Запущенные с Плесецка военные спутники вывели на расчетные орбиты

РБК18:51

Запущенные с Плесецка спутники Минобороны штатно вышли на орбиты

Интерфакс17:14
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Политика

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Японские и канадские учёные с удивлением обнаружили, что изучаемый ими морской червь способен издавать звуки, да ещё и удивительно громкие.
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В США заявили о попытке кораблей Ирана остановить британский танкер

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Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала

СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
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Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
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Трое детей погибли при пожаре в доме в Новосибирской области

Трое детей погибли и одна женщина пострадала в результате пожара в частном доме в селе Целинное Коченевского района Новосибирской области.
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Экономика

Госдума поддержала изменение налогового режима

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, подразумевающий внесение поправок в Налоговый кодекс РФ с целью совершенствования налогового режима в стране.
Обновлено в 08:37
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о возвращении в СИЗО бывшего генерала МВД Варчука

Бывшего заместителя главкома внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука, приговоренного в прошлом году к шести годам за взятку, перевели в СИЗО.
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Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
Обновлено в 16:10
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык

Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский", а саму Россию - в "Московию".
Обновлено в 19:38
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АвтоВАЗ рассказал о надежности японского вариатора для Lada Xray

В июне Lada Xray Cross с 1,6-литровым мотором HR-16 начали оснащать японским бесступенчатым вариатором Jatco.
Обновлено 08 июля в 10:40
Наука

Об эффективном способе похудеть без диет рассказали учёные

Страдающим от проблем с лишним весом людям при похудении не обязательно сосредотачиваться на избавлении от жира, сообщили учёные из Университета штата Джорджии.
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Происшествия

Россияне погибли из-за шторма в Греции

Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
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Политика

Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы

Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Пожар в многоэтажном доме в Барнауле ликвидирован

Возгорание в многоэтажном доме в Барнауле на площади 1 тыс. кв. м ликвидировано. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
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Политика

Медведчук назвал сроки освобождения Вышинского

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал РИА Новости, что главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могут освободить после выборов в Верховную Раду.
Обновлено в 20:22
Политика

Изгнанный с совещания чиновник с судимостью подаст в суд на Зеленского

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеленский прогнал с заседания, собирается подать на него в суд.
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Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.
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Пушилин назвал число получивших российские паспорта жителей ДНР

Порядка 3 тыс. человек в ДНР получили паспорта граждан Российской Федерации.
Обновлено в 19:56
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