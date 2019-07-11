Армия и оружие
Ракета «Союз» со спутниками Минобороны запущена с космодрома «Плесецк»REGNUM вчера в 13:52
Ракета-носитель «Союз-2.1в» с четырьмя космическими аппаратами в интересах Минобороны России стартовала 10 июля с космодрома «Плесецк» в Архангельской области, сообщает пресс-служба оборонного ведомства. Как отмечается, запуск был осуществлён в 20:14 боевым расчётом Космических войск ВКС России.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 01:15, Вашингтон
Происшествия
В Уругвае задержаны россияне по подозрению в помощи сбежавшему мафиози
Сотрудники уругвайской полиции и Интерпола задержали двух россиян по подозрению в оказании помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито, сбежавшему из тюрьмы.
Обновлено вчера в 19:44
Космос
Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей
Обновлено вчера в 22:23
Политика
Беглов заявил о необходимости навести порядок на выборах в Петербурге
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в видеообращении, которое есть в распоряжении РБК, потребовал реформировать систему, согласно которой избиркомы муниципалитетов «практически никому не подчиняются».
Обновлено вчера в 14:17
Происшествия
Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось
Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено вчера в 05:49
Политика
Лещенко и Пригожин прокомментировали выходку грузинского журналиста
Певец Лев Лещенко и продюсер Иосиф Пригожин прокомментировали инцидент на грузинском канале "Рустави 2", сотрудник которого нецензурно выругался в адрес Владимира Путина.
Обновлено вчера в 21:55
Футбол
«Челси» в первом матче Лэмпарда сыграл вничью с «Богемианом»
«Челси» не смог победить ирландский «Богемиан» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Обновлено вчера в 16:42
Армия и оружие
Колонна главы Донецкой области Украины попала под обстрел
Обновлено вчера в 14:02
Шоу-бизнес
Меган Маркл осудили за первое публичное появление с сыном
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые показала своего сына Арчи на публике, нарушив негласное правило королевской семьи, и взбесила этим британцев, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
Более 130 человек подхватили инфекцию в хабаровском психинтернате
В психоневрологическом интернате в поселке Эльбан Хабаровского края зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции.
Обновлено вчера в 22:56
Энергетика
После загрязнения «Дружбы» на предприятиях нашли около 250 нарушений
Ростехнадзор в результате проверок в связи с загрязнением нефтепровода «Дружба» обнаружил около 250 нарушений требований безопасности на опасных производственных объектах предприятий.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
Составлена подборка самых дорогих и бюджетных специальностей в вузах Чебоксар
ЧГУ имени Ульянова Максимальная стоимость одного года обучения в ЧГУ составила 189310 рублей.
Обновлено вчера в 05:35
Финансы
Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США
Рубль подорожал к доллару и евро после заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 17:49
Политика
Украинцы прогнали Порошенко с митинга
Жители города Свалява Закарпатской области прогнали бывшего президента Украины Петра Порошенко с его предвыборного митинга.
Обновлено вчера в 23:54
Энергетика
В Мексиканском заливе сократилась добыча нефти из-за угрозы шторма
Энергокомпании сократили добычу нефти в Мексиканском заливе в США на 31,9% из-за тропической бури, которая может перерасти в шторм, сообщило Бюро по безопасности и экологическому контролю США (Bureau of Safety and Environmental Enforcement, BSEE).
Обновлено вчера в 18:27
Спорт
Обаме подарили футболку женской сборной США
Бывший президент США Барак Обама получил подарок от женской сборной США.
Обновлено в 00:18
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Футбол
Неймар уверен, что вернется в «Барселону»
Бразильский форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар уверен, что вернется в «Барселону» этим летом, сообщает RMC.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Число пропавших без вести в Иркутской области выросло до 11 человек
Обновлено вчера в 22:59
Теннис
Надаль встретится с Федерером в полуфинальном матче Уимблдона
Испанец Рафаэль Надаль пробился в полуфинал Уимблдона - 2019, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию
Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка.
Обновлено вчера в 21:58
Армия и оружие
В Белоруссии осудили воевавшего на стороне ДНР местного жителя
Обновлено вчера в 12:23
Технологии
В Китае сдали в эксплуатацию первый построенный самостоятельно ледокол
Ледокол "Сюэлун 2" ("Снежный дракон 2") - первый, построенный Китаем самостоятельно, - сдан в эксплуатацию.
Обновлено в 00:14
Происшествия
Компанию Агаларова заподозрили в нецелевом использовании денег «Автодора»
Следственный комитет установил, что компания «Крокус Интернэшнл» Араза Агаларова использовала два аванса от «Автодора» на 12,6 млрд и 2 млрд руб. (в сумме — 14,6 млрд руб.), перечисленные в 2015–2017 годах, для получения дохода в виде процентов на депозитах, а не для строительства первого участка Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.
Обновлено в 00:30
Наука
У риса и рапса выключили гены мужской стерильности
Обновлено 09 июля в 13:01
Гаджеты
Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн смартфонов на Android
Израильская компания Check Point, которая специализируется на кибербезопасности, сообщила о вирусе «Агент Смит», поразившем, по ее данным, не менее 25 млн смартфонов на Android.
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия
Ликсутов считает отношение водителей к превышению скорости проблемой
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов считает большой проблемой отношение автолюбителей к вопросу превышения скорости.
Обновлено в 00:22
Происшествия
В Пакистане столкнулись пассажирский и грузовой поезда, сообщили СМИ
По меньшей мере девять человек погибли, 67 получили ранения в результате столкновения пассажирского и товарного поездов в провинции Пенджаб на севере Пакистана, передает телеканал Geo TV.
Обновлено в 00:47
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» совершил вторую посадку на астероид Рюгу
Обновлено вчера в 21:24
Происшествия
В Красноярске задержан проректор Сибирского федерального университета
Первый проректор по экономике и финансам Сибирского федерального университета Павел Вчерашний задержан в Красноярске.
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия
Российские полицейские остались без взяток
Российские полицейские лишились шанса на получение взяток из-за падения уровня профессионализма.
Обновлено вчера в 23:35