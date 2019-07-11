Армия и оружие

Ракета «Союз» со спутниками Минобороны запущена с космодрома «Плесецк»REGNUM вчера в 13:52

Ракета-носитель «Союз-2.1в» с четырьмя космическими аппаратами в интересах Минобороны России стартовала 10 июля с космодрома «Плесецк» в Архангельской области, сообщает пресс-служба оборонного ведомства. Как отмечается, запуск был осуществлён в 20:14 боевым расчётом Космических войск ВКС России.
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