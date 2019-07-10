Армия и оружие

Запущенные с Плесецка спутники Минобороны штатно вышли на орбитыИнтерфакс 17:14

Четыре спутника, запущенные в интересах Минобороны РФ с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Союз-2.1В", выведены на расчётные орбиты, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.
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Запущенные с Плесецка военные спутники вывели на расчетные орбиты

РБК18:51

С космодрома Плесецк несколько минут назад стартовала ракета-носитель «Союз» с четырьмя военными аппаратами на борту

Эхо Москвы13:30

На орбиты вывели четыре российских военных спутника

РИА Новости17:07

Запущенные с Плесецка военные спутники вышли на расчетные орбиты

ТАСС17:06

Запущенные с Плесецка четыре космических аппарата вышли на орбиту

RT на русском17:21

Ракета «Союз-2.1В» с четырьмя спутниками стартовала с космодрома Плесецк

Газета.Ru13:42

Запущенные с Плесецка спутники Минобороны штатно вышли на орбиты

Интерфакс17:14
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