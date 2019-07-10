Армия и оружие
Запущенные с Плесецка космические аппараты взяты на управлениеRT на русском 19:34
В Министерстве обороны России сообщили, что четыре космических аппарата, которые ранее были запущены с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Союз-2.1В» и впоследствии выведены на расчётные орбиты, приняты на управление наземными средствами.
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Таксист Uber из города Дурбан Южно-Африканской Республики стал оперным певцом после того, как ролик, в котором были показаны его вокальные возможности, стал вирусным.
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Чем болеют разные знаки Зодиака
Чем лучше работают мышцы Овнов, тем лучше его клетки насыщены кислородом и тем меньше он болеет.
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Российский артист балета и ректор Вагановской академии Николай Цискаридзе резко осудил выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в эфире телеканала «Рустави 2» нецензурно оскорбил российского президента Владимира Путина и память его покойных родителей.
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Авто
Компания Geely анонсировала новинки для России
Пара кроссоверов: компактный Geely SX11 и купеобразный Geely FY11, появится в России позже.
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Меркель сделала заявление после приступа
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Из Багдада в Москву вылетел самолёт с российскими детьми
Из Багдада в Москву вылетел самолёт с 33 российскими детьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 11:01
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Сын легендарного Георге Хаджи будет получать €2 млн в «Спартаке»
Ожидается, что красно-белые отдадут за 20-летнего футболиста € 11 млн Так же на форварда претендовали бельгийский "Генк" и испанская "Севилья".
Обновлено в 03:28
Космос
В РАН рассказали, когда во Вселенной найдут «полного двойника» Земли
В ближайшие 10-15 лет ученые найдут "полного двойника" Земли, рассказал в интервью РИА Новости директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.
Обновлено в 20:27
Экономика
Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса
Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.
Обновлено в 18:24
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Обновлено в 09:53
Происшествия
Раскрыты неожиданные способы подработок женщин-полицейских в России
Женщинам, служащим в российской полиции, приходится идти на подработки, поскольку официальной зарплаты не хватает, хотя это прямо запрещено законом.
Обновлено в 17:35
Здоровье
Названа полезная дневная норма шоколада
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Несколько недель в закулисьях обсуждался роман между 46-летним Максимом Виторганом и 27-летней Нино Нинидзе, но все было лишь на уровне слухов.
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Происшествия
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Возгорание, начавшееся в квартире шестиэтажного дома, перекинулось на крышу здания.
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Шоу-бизнес
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Общество
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Автомобиль посольства России в Албании попал в ДТП, двое пострадавших
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Обновлено в 17:24
Финансы
Рубль подорожал после заявления главы ФРС США
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
Обновлено в 16:10
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Певица Марина Хлебникова рассказала о серьезной болезни
Певица Марина Хлебникова рассказала о том, что страдает от серьезного заболевания и не строит планов на годы вперед.
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