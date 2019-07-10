Армия и оружие

Запущенные с Плесецка космические аппараты взяты на управлениеRT на русском 19:34

В Министерстве обороны России сообщили, что четыре космических аппарата, которые ранее были запущены с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Союз-2.1В» и впоследствии выведены на расчётные орбиты, приняты на управление наземными средствами.
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Запущенные с Плесецка спутники Минобороны штатно вышли на орбиты

Интерфакс17:14

Запущенные с Плесецка российские военные спутники взяты на управление

РИА Новости19:29

Запущенные с Плесецка военные спутники вывели на расчетные орбиты

РБК18:51

Запущенные с Плесецка космические аппараты взяты на управление

RT на русском19:34

Запущенные с Плесецка спутники взяты на управление

ТАСС19:35

Ракета «Союз-2.1В» с четырьмя спутниками стартовала с космодрома Плесецк

Газета.Ru13:42

С космодрома Плесецк несколько минут назад стартовала ракета-носитель «Союз» с четырьмя военными аппаратами на борту

Эхо Москвы13:30
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