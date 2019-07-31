Армия и оружие

Запущенные КНДР снаряды не достигли территориальных вод ЯпонииРоссийская газета вчера в 19:57

Северокорейские снаряды, запущенные в среду утром, не достигли территориальных вод Японии или исключительной экономической зоны страны в водах Японского моря. Такую информацию распространило агентство Kyodo.
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