Армия и оружие
Запущенные КНДР снаряды не достигли территориальных вод ЯпонииРоссийская газета вчера в 19:57
Северокорейские снаряды, запущенные в среду утром, не достигли территориальных вод Японии или исключительной экономической зоны страны в водах Японского моря. Такую информацию распространило агентство Kyodo.
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Опрос проходил с 26 по 31 июня среди 14 419 пользователей проекта "Леди Mail.ru", возраст респондентов - 18-55 лет, география — Россия.
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В России упрощается регистрация сделок с недвижимостью
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Обновлено вчера в 03:17
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Цена нефти Brent поднялась выше $65
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,5% и по состоянию на 05:20 мск составила $65,16 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
Обновлено вчера в 22:27
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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что не намерен прятаться за границей.
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Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.
Обновлено вчера в 23:02
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Москва ожидает визит премьер-министра Малайзии Махатхира Мохаммада на Восточный экономический форум.
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Американский суд закрыл дело по иску демократов к России
Суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года.
Обновлено вчера в 18:40
Экономика
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Россияне в 2018 году потеряли 4,3 млрд рублей инвестиционного дохода с пенсий, сообщают СМИ со ссылкой на Счетную палату.
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Российские спутники начали «работать с ограничениями»
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В «Зените» оценили вероятность бунта из-за дорогого трансфера Малкома
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев оценил возможность бунта в команде из-за дорогого трансфера нападающего "Барселоны" Малкома.
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