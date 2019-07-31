Армия и оружие
Запущенные КНДР снаряды не достигли территориальных вод ЯпонииРоссийская газета вчера в 19:57
Северокорейские снаряды, запущенные в среду утром, не достигли территориальных вод Японии или исключительной экономической зоны страны в водах Японского моря. Такую информацию распространило агентство Kyodo.
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Экономика
Рост уровня бедности зафиксировал Росстат
Федеральная служба государственной статистики сообщила, что число граждан России с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 миллионов человек, с 13,9% в первом квартале 2018 года до 14,3% в текущем году за тот же отчетный период.
Обновлено 29 июля в 15:49
Происшествия
Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае
Авиация МЧС России приступила к тушению лесных пожаров на территории Красноярского края.
Обновлено в 02:26
Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силу
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Политика
США официально выходят из ДРСМД через два дня
Согласно заявлению советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, 2 августа 2019 года Соединённые Штаты Америки официально выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 00:41
Политика
Климкин рассказал о «ссоре» с Лавровым
Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал сообщения о том, что он «поссорился» с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Париже.
Обновлено вчера в 09:57
Политика
Суд закрыл дело Демпартии США против России
Ранее Демпартия повторно внесла поправки в текст иска к России, российской военной разведке и 12 другим ответчикам о вмешательстве в президентские выборы в пользу господина Трампа.
Обновлено вчера в 18:17
Общество
Иркутский губернатор назвал безответственными слова о «новом Чернобыле»
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко считает, что угрозы «нового Чернобыля» из-за утечки вредных веществ с предприятия «Усольехимпром» не существует.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области
Обновлено вчера в 23:02
Футбол
Малком отклонил предложение «Эвертона» ради перехода в «Зенит»
Полузащитник «Барселоны» Малком отклонил предложение английского «Эвертона» ради перехода в «Зенит».
Обновлено в 03:03
Происшествия
Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности
Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие
В Киеве призвали создать ракеты для удара по Москве
Киеву нужно создать ракеты, которые смогут поражать цели в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 09:45
Финансы
Рубль укрепился к евро и подешевел к доллару
Официальный курс рубля к евро, по данным Московской биржи на торгах в пятницу, 30 июля, потерял в цене 10 копеек.
Обновлено вчера в 08:37
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Общество
В Чечне более ста тысяч человек остались без электричества
Около 110,4 тысячи человек в Чечне остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий, говорится в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.
Обновлено в 01:13
Футбол
«Уфа» арендовала полузащитника «Краснодара» Голубева
Обновлено вчера в 13:39
Общество
Чеченского подростка заставили извиняться перед Кадыровым за критику
В Чечне 16-летнего подростка заставили публично извиниться за критику политики руководства, сообщает «КП – Северный Кавказ» (Ставрополь).
Обновлено вчера в 05:58
Кино
Арнольд Шварценеггер и Джейми Ли Кертис воссоединились после разлуки
Актер Арнольд Шварценеггер и актриса Джейми Ли Кертис встретились вновь, спустя 25 лет разлуки.
Обновлено в 01:34
Музыка
Сергей Соседов назвал фестиваль «Жара» «позорной ярмаркой тщеславия»
Критик отметил, что организаторы фестиваля тратят деньги на «позорную ярмарку тщеславия», когда на сцену выходят хоть и популярные исполнители, но лишенные таланта и музыкальной культуры.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия
Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве
Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Происшествия
В Челябинске прооперировали пострадавшего в резонансном ДТП
В Челябинске прооперировали екатеринбуржца, который попал в резонансное ДТП с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова.
Обновлено в 02:37
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Общество
Россияне променяли семью на деньги
Большинство россиян (68 процентов) выразили готовность сократить время, которое они проводят с семьей, ради карьерного и зарплатного роста.
Обновлено в 02:46
Экономика
Пессимизм нарастает: биткоин продолжает падать вниз
Заряд оптимизма от проекта Libra рассеивается, а новых глобальных поводов для ажиотажа на рынке пока нет Биткоин продолжает сползать вниз.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
В российских магазинах чаще всего похищают колбасу, сыр и конфеты.
Обновлено в 02:49
Политика
Швеция не согласна с политикой США по СВПД, заявил посол в России
Швеция не согласна с политикой США по выходу из соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной сделке и твердо настаивает на выполнении этого соглашения, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Петер Эриксон.
Обновлено в 03:24
Экономика
СП: зарплата главы фонда моногородов превысила городские бюджеты
Согласно материалам проверки, опубликованным в отчете СП, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превысило расходы бюджетов некоторых из моногородов.
Обновлено 29 июля в 23:32
Экономика
В Минфине сообщили о сложностях отказа от доллара в торговле
Более широкое использование национальных валют поддерживается Евросоюзом, Китаем, Россией и другими странами, сказал Тимофеев, но правительства должны взять на себя координирующую роль, поскольку у коммерческих участников мало собственных стимулов отказываться от доллара.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 08:42
Политика
Нидерланды отказались принять новые доказательства по крушению MH17
Обновлено вчера в 15:02