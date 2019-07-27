Космос
В Японии частная ракета после запуска упала в мореRT на русском 03:51
Японская компания Interstellar Technologies провела неудачный запуск космической ракеты МОМО-4, которая после этого упала в море. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на трансляцию запуска. Отмечается, что в бортовом компьютере ракеты произошёл сбой.
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Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косово
Центрально-африканская республика сообщила, что стала 14-м государством, отозвавшим признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич в эфире национального телевидения Сербии.
Обновлено в 03:53
Происшествия
На Урале ребенок утонул во время экскурсии
В Свердловской области 12-летний подросток утонул в реке во время экскурсии.
Обновлено в 02:37
Происшествия
В строящемся доме полузащитника «Арсенала» Эль-Ненни обнаружен труп
В строящемся загородном доме полузащитника лондонского "Арсенала" Мохамеда Эль-Ненни в Египте обнаружено мертвое неопознанное тело.
Обновлено в 03:05
Игры
Bethesda без лишнего шума перенесла релиз первого дополнения для RAGE 2
Вместе с релизом патча разработчики представили обновлённый план по выпуску контента.
Обновлено вчера в 10:22
Общество
Собянин: на митинге оппозиции готовятся провокации
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядок в городе во время несогласованного митинга в поддержку экс-кандидатов на выборы в Мосгордуму «будет обеспечен в соответствии с действующим законом».
Обновлено в 03:01
Энергетика
Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу
Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено вчера в 10:18
Политика
Дипломаты встретились с российскими моряками с танкера Stena Impero
«Российские дипломаты встретились с нашими гражданами — членами экипажа задержанного танкера Stena Impero», — указано в сообщении.
Обновлено в 04:34
Политика
Зеленского попросили вернуть авиасообщение с Россией
Жители Украины попросили президента страны Владимира Зеленского восстановить авиасообщение с Россией.
Обновлено в 02:42
Наука
Создан невероятно эффективный опреснитель на солнечной энергии
Поскольку система питается от солнечной энергии, устройства на ее базе могут быть особенно полезны в местах, где нет надежного доступа к электричеству - к примеру, в странах Африки и бедных районах Индии, где грязная вода становится источником постоянных заболеваний.
Обновлено 25 июля в 04:28
Шоу-бизнес
Врачи сообщили, что состояние Инны Чуриковой остается тяжелым
"Состояние тяжелое", - сказал ТАСС собеседник агентства.
Обновлено в 03:46
Авто
Haval F7 с автографом Путина отправлен в Китай
Стоит напомнить, что президент вместе с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином не посетили открытие предприятия в Тульской области, однако лично осмотрели транспортные средства Haval F7 и H9.
Обновлено в 02:48
Общество
Названы самые стыдные ошибки в речи
Ученые рассказали о топ-10 ошибках в речи, за которые бывает стыдно людям, говорящим на русском языке.
Обновлено в 02:48
Футбол
Владелец «Ньюкасла»: для Бенитеса деньги всегда были на первом месте
Владелец «Ньюкасл Юнайтед» Майк Эшли сказал, что бывший главный тренер команды Рафаэль Бенитес не продлил соглашение с клубом, поскольку хотел получать значительно больше.
Обновлено в 04:02
Общество
Более 40% россиян не заметили усиления поддержки семей с детьми
Большинство россиян (42%) уверены, что власти страны за последний год никак не увеличили поощрения рождаемости и поддержки семей с детьми, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса службы специальной связи и информации ФСО.
Обновлено в 03:57
Политика
В МИД России посоветовали Германии соблюдать Венскую конвенцию
Министерство иностранных дел России посоветовало МИД ФРГ не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и соблюдать Венскую конвенцию в ответ на сообщение, размещенное ранее в пятницу в Twitter дипмиссии этой страны в РФ.
Обновлено вчера в 16:06
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено вчера в 18:04
Политика
Генпрокурор США потребовал от россиянина Винника $100 млн
Обновлено в 03:31
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
В начале следующей недели москвичей ожидает резкое похолодание, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Обновлено в 04:34
Происшествия
В Башкирии врач применил оружие против буйного посетителя
Явившийся в морг нетрезвый гражданин 50 лет устроил скандал с требованием отдать ему труп жены, которая недавно скончалась.
Обновлено в 03:37
Экономика
Акции Яндекса обрушились на фоне законопроекта об интернет-ресурсах
Акции Yandex N.V. к концу торгов начали резко падать после данных о внесении в Госдуму законопроекта о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры страны.
Обновлено в 00:24
Общество
Новосибирский журналист обратился к федеральному центру с требованием немедленно начать тушение лесных пожаров
Журналист новосибирской гостелерадикомпании и член партии «Зеленые» Николай Сальников записал видеообращение к федеральным властям на тему сибирских пожаров.
Обновлено вчера в 09:34
Авто
Volkswagen презентовал бюджетный кроссовер Jetta VS5
Немецкий атвопроизводитель Volkswagen провел официальную презентацию нового бюджетного кроссовера под брендом Jetta, который он будет выпускать совместно с китайским концерном FAW.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
Анита Цой показала травмированную на фестивале ногу
Обновлено вчера в 23:03
Шоу-бизнес
Шишкова обнародовала пол будущего ребенка Тимати и Решетовой
Уже скоро модель Анастасия Решетова подарит рэперу Тимати второго ребенка. Будущие родители уже узнали пол малыша.
Обновлено вчера в 13:17
Экономика
Путин ввел налоговые льготы в сфере культуры, образования и здравоохранения
Президент России Владимир Путин подписал закон о налоговых льготах в сфере культуры, образования и здравоохранения, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 12:08
Политика
Трамп сделал Зеленскому интересное предложение: раскрыты новые подробности переговоров
Представитель США при ЕС Гордон Сондланд поделился подробностями переговоров президентов и их общим решение, передает "Российский Диалог" со ссылкой на "Радио Свобода".
Обновлено в 02:07
Здоровье
Как волгоградцы могут защитить своих питомцев от клещей
Ошейник Особым образом обработанный ошейник, который нужно застегнуть на шее животного, способен защищать несколько месяцев подряд и подойдет тем питомцам, которых моют часто.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
Сотрудники СК проводят новые обыски у активистов и незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Сотрудники СК утром пришли с обыском в квартиру пресс-секретаря Фонда борьбы с коррупцией Киры Ярмыш и сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Наташа Королева вслед за Бабкиной опубликовала фото в ванне
Внимательные подписчики Натальи сразу обратили внимание, что буквально на днях похожую фотографию выкладывала ее коллега по сцене Надежда Бабкина, которая отдыхала на Алтае и делала различные омолаживающие процедуры.
Обновлено в 00:44