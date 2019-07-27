Японская компания Interstellar Technologies провела неудачный запуск космической ракеты МОМО-4, которая после этого упала в море. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на трансляцию запуска. Отмечается, что в бортовом компьютере ракеты произошёл сбой.

В Японии частная ракета после запуска упала в море

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