Космос

В Японии частная ракета после запуска упала в мореRT на русском 03:51

Японская компания Interstellar Technologies провела неудачный запуск космической ракеты МОМО-4, которая после этого упала в море. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на трансляцию запуска. Отмечается, что в бортовом компьютере ракеты произошёл сбой.
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В Японии запуск частной ракеты МОМО-4 завершился неудачей

Эхо Москвы04:30

Запущенная Interstellar Technologies ракета рухнула в море

Коммерсантъ04:19

Японская коммерческая ракета «МОМО-4» упала в море из-за сбоя в компьютере

РИА Новости03:56

Запуск частной японской ракеты MOMO снова завершился неудачей

ТАСС03:55

В Японии частная ракета после запуска упала в море

RT на русском03:51

Японская ракета упала в море

Газета.Ru03:47

В Японии частная ракета MOMO-4 упала в море после запуска

РБК04:00
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 04:39, Вашингтон
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