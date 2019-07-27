Запуск космической ракеты "МОМО-4" в Японии завершился полным провалом - из-за отключения двигателя раньше времени она упала в море. Об этом сообщается в Twitter компании Interstellar Technologies, которая владеет установкой. Отметим, что это уже не первый подобный запуск ракеты.

Запущенная в Японии коммерческая ракета упала в море

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