Происшествия
Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в ИзраилеКоммерсантъ 00:16
Палестинские боевики из сектора Газа выпустили ракету по территории Израиля. Снаряд попал в жилой дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию. В результате ракетного обстрела пострадали как минимум шесть человек.
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