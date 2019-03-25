Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в ИзраилеКоммерсантъ 00:16

Палестинские боевики из сектора Газа выпустили ракету по территории Израиля. Снаряд попал в жилой дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию. В результате ракетного обстрела пострадали как минимум шесть человек.

Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле

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