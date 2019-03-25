Происшествия
Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в ИзраилеКоммерсантъ 00:16
Палестинские боевики из сектора Газа выпустили ракету по территории Израиля. Снаряд попал в жилой дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию. В результате ракетного обстрела пострадали как минимум шесть человек.
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Происшествия
В Приморье проверят видео, где мужчина размахивает бензопилой в кафе
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Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала скорректировать информационную работу по Крыму с учетом слов госсекретаря США Майка Помпео о признании Голанских высот израильской территорией.
Обновлено вчера в 05:49
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Авто
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Четыре человека погибли в ДТП в Брянске
Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска.
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