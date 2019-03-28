Экономика

Запущена первая очередь Богучанского алюминиевого заводаКрасная весна вчера в 06:57

Торжественная церемония пуска была осуществлена высокопоставленным чиновником в рамках Красноярского экономического форума (КЭФ). Проектная мощность первой очереди Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ), включающей в себя два пусковых комплекса, составляет 296 тысяч тонн алюминия в год.
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Первая серия Богучанского алюминиевого завода запущена в рамках Красноярского форума

ТАССвчера в 05:53

«Русал» запустил первую серию Богучанского алюминиевого завода

Известиявчера в 05:30

РУСАЛ запустил первую серию БоАЗа в рамках КЭФа

Rambler News Serviceвчера в 02:42

Первая серия Богучанского алюминиевого завода введена в эксплуатацию

REGNUMвчера в 04:14

Козак запустил первую очередь Богучанского алюминиевого завода

РБКвчера в 02:28

Запущена 1-я серия Богучанского алюминиевого завода

ЭнергоНьюсвчера в 02:29

UC Rusal и «Русгидро» запустили на полную мощность первую очередь Богучанского алюминиевого завода

Ведомостивчера в 02:15
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Общество

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Авто

В Сети появились секретные фото салона обновленной Chevrolet Niva

В Интернете были опубликованы первые фотоснимки салона обновленного варианта Chevrolet Niva.
Обновлено 28 марта в 03:34
Экономика

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении границ территории опережающего социально-экономического развития "Нефтехимический" в Приморском крае, документ размещен на сайте правительства РФ.
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Армия и оружие

Первый полет нового самолета Ил-112В не состоялся

В Воронеже не прошел первый испытательный полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Политика

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Армия и оружие

Военные корабли НАТО вошли в Черное море

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Обновлено 28 марта в 23:00
Наука

Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок

Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.
Обновлено вчера в 05:30
Футбол

Орлов раскрыл секрет, почему не играет Маркизио

Обновлено вчера в 10:31
Футбол

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Космос

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По оценкам астрономов, среди 800 тысяч известных астероидов, которые населяют пояс астероидов между Марсом и Юпитером, разрушения ЯОРП происходят примерно раз в год, и непосредственное наблюдение этого процесса предоставило астрономам особую возможность изучить состав астероидов.
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Шоу-бизнес

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Наука

Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя

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Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

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Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства.
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Армия и оружие

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