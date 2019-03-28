Экономика
Запущена первая очередь Богучанского алюминиевого заводаКрасная весна 06:57
Торжественная церемония пуска была осуществлена высокопоставленным чиновником в рамках Красноярского экономического форума (КЭФ). Проектная мощность первой очереди Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ), включающей в себя два пусковых комплекса, составляет 296 тысяч тонн алюминия в год.
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Происшествия
Учителя ОБЖ уволили за аморальное поведение
В Башкирии уволили 60-летнего учителя по ОБЖ, истории и по естествознанию после прокурорской проверки, сообщает сайт tdnu.ru со ссылкой на источник в прокуратуре.
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Медведев прокомментировал дело Абызова
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Российские военные в Венесуэле помогают наладить работу С-300, нарушенную из-за недавних масштабных отключений электроэнергии.
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Спорт
Опубликовано фото страшного ожога Загитовой
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В Королеве открылась выставка к 85‑летию со дня рождения Юрия Гагарина
В подмосковном Королеве открыли выставку, приуроченную к 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».
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Хоккей
Сечин поцеловал Тимченко на глазах у Шойгу и хоккейных фанатов
Все произошло на глазах у сотен хоккейных фанатов, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Обновлено в 04:52
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Сотовые операторы протестируют новый способ блокировки Telegram
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Обновлено в 01:14
Футбол
Фанаты «Спартака» обвинили руководство клуба в недопуске Карреры на трибуну B
Сам Мележиков и руководство клуба имеют прямое отношение к решению о недопуске Массимо на трибуну B и при содействии правоохранительных органов.
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Кадыров призвал виновника ДТП на Можайском шоссе явиться в полицию
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал выходца из республики, которого называют виновным в аварии на Можайском шоссе в Москве с двумя погибшими, прийти в полицию и ответить за содеянное.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия
Суд определил меру пресечения Виктору Ишаеву
Суд определил меру пресечения экс-главе Хабаровского края и бывшему полпреду президента на Дальнем Востоке Виктору Ишаеву.
Обновлено вчера в 19:04
Армия и оружие
Минобороны показало галлюциногенный щит
Министерство обороны России опубликовало видео тренировок штурмового подразделения инженерных войск на нижегородском полигоне Мулино, в ходе которых применен бронещит с ослепляющими фонарями.
Обновлено в 10:45
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Уровень долговой нагрузки россиян в 2019 году может достичь рекордного за пять лет.
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Болгария отказалась открывать базы НАТО на своей территории
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Обновлено в 14:04
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Появилось видео проверки автомата Калашникова в экстремальных условиях
Телеканал «Звезда» обнародовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена проверка легендарного автомата Калашникова в экстремальных условиях.
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