Экономика

Запущена первая очередь Богучанского алюминиевого заводаКрасная весна вчера в 06:57

Торжественная церемония пуска была осуществлена высокопоставленным чиновником в рамках Красноярского экономического форума (КЭФ). Проектная мощность первой очереди Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ), включающей в себя два пусковых комплекса, составляет 296 тысяч тонн алюминия в год.
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Первая серия Богучанского алюминиевого завода запущена в рамках Красноярского форума

ТАССвчера в 05:53

«Русал» запустил первую серию Богучанского алюминиевого завода

Известиявчера в 05:30

Козак запустил первую очередь Богучанского алюминиевого завода

РБКвчера в 02:28

РУСАЛ запустил первую серию БоАЗа в рамках КЭФа

Rambler News Serviceвчера в 02:42

Первая серия Богучанского алюминиевого завода введена в эксплуатацию

REGNUMвчера в 04:14

Запущена 1-я серия Богучанского алюминиевого завода

ЭнергоНьюсвчера в 02:29

UC Rusal и «Русгидро» запустили на полную мощность первую очередь Богучанского алюминиевого завода

Ведомостивчера в 02:15
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Общество

Названы наиболее стабильные сферы труда в России

Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
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«Енисей» – «Рубин». Онлайн-трансляция начнется в 11:30

Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этого матча.
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Виновника смертельного ДТП на Можайке доставят из Чечни в Москву

Обновлено вчера в 09:34
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Месси скучает по противостоянию с Роналду

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что ему не хватает противостояния против нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, выступавшего за мадридский "Реал", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия

Автомобиль вылетел на тротуар на Невском проспекте

В результате аварии погиб один человек. Отмечается, что участниками ДТП стали три авто, одна из машин вылетела на тротуар.
Обновлено в 01:09
Финансы

Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США

Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 11:12
Автоспорт

Квят: у «Торо Россо» получилась продуктивная пятница

Обновлено вчера в 14:43
Политика

Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского

Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
Обновлено вчера в 20:03
Теннис

Федерер вышел в рекордный 50-й финал «Мастерса»

Именно во Флориде в 2002 году Федерер впервые в карьере вышел в финал «Мастерса» (проиграл Агасси).
Обновлено в 00:54
Политика

Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате

Украинский лидер Пётр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что намерен созвать встречу в нормандском формате после проведения выборов президента Украины.
Обновлено вчера в 14:23
Политика

Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 году

Обновлено вчера в 19:49
Политика

Бутину могут депортировать из США в Россию в день вынесения приговора

Обновлено вчера в 16:29
Космос

NASA завершило испытание системы спасения корабля Orion

Агентство NASA завершило испытание двигателя для системы спасения корабля Orion.
Обновлено вчера в 02:29
Общество

За публикацию голых фото написавшей Путину девочки никого не накажут

Обновлено вчера в 08:27
Общество

ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе

Реклама призывает тех, кто знает языки, в частности русский, устроиться на работу в ЦРУ.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Водитель троллейбуса умер после драки с пассажиром в Казани

По данным ведомства, водитель троллейбуса умер после драки с пассажиром.
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 10:06
Политика

Порошенко подсчитал боевые потери украинских военных в Донбассе

Обновлено вчера в 16:19
Общество

Минпросвещения представило проект новых образовательных стандартов

Минпросвещения представило проект новых образовательных стандартов Министерство просвещения РФ представило проект обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (ФГОС).
Обновлено вчера в 14:47
Авто

Назван ТОП-10 самых продаваемых хэтчбеков и лифтбеков в России

Ввиду малочисленности сегментов, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» объединили их и составили общий рейтинг ТОП-10 самых популярных хэтчбеков и лифтбеков в России.
Обновлено в 02:01
Общество

Стало известно, какие законы вступают в силу в апреле 2019 года

Законы, которые вступают в силу с 1 апреля 2019 года, облегчат жизнь жителей Пензенской области, как и остальных россиян.
Обновлено 28 марта в 07:00
Происшествия

В Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8

В 07-47 по местному времени в субботу в Тункинском районе Республики Бурятия зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8. Как сообщает пресс-служба республиканского Главка МЧС, эпицентр сейсмособытия находился в 46 км юго-восточнее поселка Кырен.
Обновлено вчера в 23:58
Общество

Шведский ученый предложил странам перейти на зимнее время вслед за РФ

Странам Европы следует выбрать зимнее время в качестве постоянного, как ранее это сделала Россия.
Обновлено вчера в 23:30
Здоровье

Мастер-класс для врачей из разных городов РФ прошел на базе 62-й больницы в Москве

Образовательный мастер-класс для врачей-патоморфологов и онкологов из нескольких российских городов при поддержке благотворительного фонда "Голос за жизнь" провели в пятницу на базе Московской онкологической больницы № 62, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.
Обновлено вчера в 14:47
Политика

Украинский голодомор признали геноцидом в штате Луизиана

«Вслед за более чем двадцатью американскими штатами губернатор штата Луизиана Джон Белл Эдвардс выдал прокламацию о праздновании 85-й годовщины Голодомора 1932–1933 годов в Украине», — сказано в сообщении.
Обновлено вчера в 22:21
Политика

Трамп допустил разговор с Путиным о Венесуэле

Выступая перед журналистами во Флориде, американский президент рассказал, что готов обсуждать тему Венесуэлы с лидерами других стран.
Обновлено вчера в 17:01
Транспорт

Пять станций Сокольнической линии метро Москвы закрыли для пассажиров

Станции Сокольнической линии подземки «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского» закрыли для завершения строительства Большой кольцевой линии метро по 5 апреля.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США

Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
Обновлено вчера в 20:34
Футбол

Красота дня, жена защитника «МЮ» Виктора Линделёфа родила сына, фото

Красавица-жена Майя Нильссон подарила Виктору Линделёфу сына.
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«Голден Стэйт» проиграл «Миннесоте», несмотря на 37 очков Карри

"Миннесота" в овертайме обыграла "Голден Стэйт" в матче регулярного чемпионата НБА (131:130).
Обновлено вчера в 22:54
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