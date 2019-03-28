Экономика
Запущена первая очередь Богучанского алюминиевого заводаКрасная весна вчера в 06:57
Торжественная церемония пуска была осуществлена высокопоставленным чиновником в рамках Красноярского экономического форума (КЭФ). Проектная мощность первой очереди Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ), включающей в себя два пусковых комплекса, составляет 296 тысяч тонн алюминия в год.
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Общество
Названы наиболее стабильные сферы труда в России
Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
Обновлено в 02:03
Футбол
«Енисей» – «Рубин». Онлайн-трансляция начнется в 11:30
Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этого матча.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Виновника смертельного ДТП на Можайке доставят из Чечни в Москву
Обновлено вчера в 09:34
Футбол
Месси скучает по противостоянию с Роналду
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что ему не хватает противостояния против нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, выступавшего за мадридский "Реал", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия
Автомобиль вылетел на тротуар на Невском проспекте
В результате аварии погиб один человек. Отмечается, что участниками ДТП стали три авто, одна из машин вылетела на тротуар.
Обновлено в 01:09
Финансы
Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 11:12
Автоспорт
Квят: у «Торо Россо» получилась продуктивная пятница
Обновлено вчера в 14:43
Политика
Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского
Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
Обновлено вчера в 20:03
Теннис
Федерер вышел в рекордный 50-й финал «Мастерса»
Именно во Флориде в 2002 году Федерер впервые в карьере вышел в финал «Мастерса» (проиграл Агасси).
Обновлено в 00:54
Политика
Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате
Украинский лидер Пётр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что намерен созвать встречу в нормандском формате после проведения выборов президента Украины.
Обновлено вчера в 14:23
Политика
Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 году
Обновлено вчера в 19:49
Политика
Бутину могут депортировать из США в Россию в день вынесения приговора
Обновлено вчера в 16:29
Космос
NASA завершило испытание системы спасения корабля Orion
Агентство NASA завершило испытание двигателя для системы спасения корабля Orion.
Обновлено вчера в 02:29
Общество
За публикацию голых фото написавшей Путину девочки никого не накажут
Обновлено вчера в 08:27
Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе
Реклама призывает тех, кто знает языки, в частности русский, устроиться на работу в ЦРУ.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Водитель троллейбуса умер после драки с пассажиром в Казани
По данным ведомства, водитель троллейбуса умер после драки с пассажиром.
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия
Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 10:06
Политика
Порошенко подсчитал боевые потери украинских военных в Донбассе
Обновлено вчера в 16:19
Общество
Минпросвещения представило проект новых образовательных стандартов
Минпросвещения представило проект новых образовательных стандартов Министерство просвещения РФ представило проект обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (ФГОС).
Обновлено вчера в 14:47
Авто
Назван ТОП-10 самых продаваемых хэтчбеков и лифтбеков в России
Ввиду малочисленности сегментов, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» объединили их и составили общий рейтинг ТОП-10 самых популярных хэтчбеков и лифтбеков в России.
Обновлено в 02:01
Общество
Стало известно, какие законы вступают в силу в апреле 2019 года
Законы, которые вступают в силу с 1 апреля 2019 года, облегчат жизнь жителей Пензенской области, как и остальных россиян.
Обновлено 28 марта в 07:00
Происшествия
В Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8
В 07-47 по местному времени в субботу в Тункинском районе Республики Бурятия зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8. Как сообщает пресс-служба республиканского Главка МЧС, эпицентр сейсмособытия находился в 46 км юго-восточнее поселка Кырен.
Обновлено вчера в 23:58
Общество
Шведский ученый предложил странам перейти на зимнее время вслед за РФ
Странам Европы следует выбрать зимнее время в качестве постоянного, как ранее это сделала Россия.
Обновлено вчера в 23:30
Здоровье
Мастер-класс для врачей из разных городов РФ прошел на базе 62-й больницы в Москве
Образовательный мастер-класс для врачей-патоморфологов и онкологов из нескольких российских городов при поддержке благотворительного фонда "Голос за жизнь" провели в пятницу на базе Московской онкологической больницы № 62, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Украинский голодомор признали геноцидом в штате Луизиана
«Вслед за более чем двадцатью американскими штатами губернатор штата Луизиана Джон Белл Эдвардс выдал прокламацию о праздновании 85-й годовщины Голодомора 1932–1933 годов в Украине», — сказано в сообщении.
Обновлено вчера в 22:21
Политика
Трамп допустил разговор с Путиным о Венесуэле
Выступая перед журналистами во Флориде, американский президент рассказал, что готов обсуждать тему Венесуэлы с лидерами других стран.
Обновлено вчера в 17:01
Транспорт
Пять станций Сокольнической линии метро Москвы закрыли для пассажиров
Станции Сокольнической линии подземки «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского» закрыли для завершения строительства Большой кольцевой линии метро по 5 апреля.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США
Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
Обновлено вчера в 20:34
Футбол
Красота дня, жена защитника «МЮ» Виктора Линделёфа родила сына, фото
Красавица-жена Майя Нильссон подарила Виктору Линделёфу сына.
Обновлено в 02:00
Баскетбол
«Голден Стэйт» проиграл «Миннесоте», несмотря на 37 очков Карри
"Миннесота" в овертайме обыграла "Голден Стэйт" в матче регулярного чемпионата НБА (131:130).
Обновлено вчера в 22:54