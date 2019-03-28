Экономика
Запущена первая очередь Богучанского алюминиевого заводаКрасная весна 06:57
Торжественная церемония пуска была осуществлена высокопоставленным чиновником в рамках Красноярского экономического форума (КЭФ). Проектная мощность первой очереди Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ), включающей в себя два пусковых комплекса, составляет 296 тысяч тонн алюминия в год.
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Издание Klassekampen пишет, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
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Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского
Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
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