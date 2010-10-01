Недвижимость
Тюменская линияЗапсибкомбанк снизил ставки по ипотеке на землю
Программы Запсибкомбанка в первую очередь направлены на увеличение уровня доступности жилья для клиентов. Процентная ставка по ипотеке на земельные участки - 9,75 % годовых.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 23:10, Вашингтон
Происшествия
СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме
Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.
Российская газета 10:18
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу по полиции в штате Арканзас
Вооруженный мужчина забаррикадировался в доме возле американского города Уэст-Хелена, расположенного в штате Арканзас, и открыл стрельбу по полицейским при попытке приблизиться к нему.
Газета.Ru 22:36
Спорт
Союз биатлонистов России и биатлонисты нашли компромисс по контрактам
Напомним, ранее лидер нашей сборной Александр Логинов сказал, что не будет подписывать контракт, выражая недовольство его условиями.
Эхо Москвы 06:32
Происшествия
Человек пострадал в ДТП с двумя грузовиками на МКАД
Человек получил травму в результате столкновения двух грузовых автомобилей на МКАД.
Известия 10:25
Технологии
Telegram выпустит собственную криптовалюту
Издание New York Times сообщает, что операторы мессенджера Telegram планируют выпустить собственную криптовалюту Gram.
Петербургский дневник 22:52
Религия
Почему православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
В среду, 28 августа, православные отмечают великий праздник - Успение Пресвятой Богородицы.
Российская газета 16:12
Общество
Обезьяна в Китае использовала камень для попытки побега из зоопарка
Обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать из зоопарка в китайской провинции Хэнань.
Известия 14:13
Общество
Российским учителям разрешили публиковать фото в купальнике
Министерство просвещения и профсоюз работников образования выпустили новую редакцию типового кодекса этики для учителей.
Lenta.ru 19:23
Экономика
Забайкалье сэкономило часть средств для медицины
Часть денег пойдет на закупку карет для "Скорой помощи", часть - пустят на оснащение больниц современным оборудованием.
Vostok.Today 21:42
Политика
Путин отметил объединяющую и гуманистическую миссию WorldSkills
Путин назвал это "масштабными, подлинно цивилизационными задачами", в решении которых видится объединяющая и гуманистическая миссия WorldSkills.
РИА Новости 15:45
Политика
Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G7
Администрация США займется возвращением России в G7, как того хочет президент Дональд Трамп, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 WXIN и CBS4 WTTV.
РИА Новости 20:05
Наука
Синдром беспокойных ног приводит к суициду
Исследование показало, что жертвы синдрома беспокойных ног почти в три раза чаще рискуют столкнуться с самоповреждениями или совершить попытку суицида.
Medikforum.ru вчера в 05:30
Теннис
Хачанов проиграл в первом круге US Open
Спорт-Экспресс 19:42
Политика
Владимир Путин встретился с врио губернатора Астраханской области
Президент России Владимир Путин встретился с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным.
Вестник Кавказа 17:10
Технологии
Беспилотник «Корсар» проходит госиспытания
Ранее индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов сообщил РИА Новости, что "Корсар" проходит опытную эксплуатацию в Минобороны.
РИА Новости 20:03
Армия и оружие
40 000 миль от причала до причала
Красная звезда 19:30
Технологии
Пользователей подпишут на спортсменов
Коммерсантъ 18:42
Происшествия
В Воронеже оперативников судят за пытки студентов пакетом и нашатырем
В Воронеже государственный обвинитель предлагает судье дать 6 лет колонии для двух оперативников, пытавших студентов пакетом и нашатырным спиртом.
Росбалт 11:30
Музыка
Скрипачка Линдси Стирлинг дала концерт в виртуальной реальности
Американская скрипачка Линдси Стирлинг провела концерт в виртуальной реальности.
Известия 21:35
Армия и оружие
Турецкие СМИ назвали встречу Путина и Эрдогана на МАКС-2019 исторической
Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин посетили авиасалон МАКС в Подмосковье.
ФАН 13:38
Экономика
С «БФГ-Кредита» снимают сериалы
Торги планируется провести 23 сентября, начальная цена — 234 млн руб. BFG Media Production основана в 2005 году на базе холдинга BFG Group, генеральным продюсером компании был основной акционер банка "БФГ-Кредит" Юрий Глоцер.
Коммерсантъ 18:42
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Геройское противостояние с португальским "Порту" оказалось испорчено невнятной игрой против "Олимпиакоса", который неожиданно довольно легко прошел российский клуб.
Российская газета 16:50
Экономика
Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
Коммерсантъ вчера в 06:53
Общество
Во Владивостоке из-за мощных ливней подтопило дороги и улицы
За первые два часа ливня в городе начались многочисленные подтопления и даже сход селей прямо на улицы, передает ОТР.
Общественное телевидение России 05:21
Политика
Против Парубия возбудили дело из-за трагедии в Одессе в 2014 году
Ведомство проверит причастность Парубия к организации массовой гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года.
РИА Новости 11:11
Политика
Необычная посадка Су-57 в Жуковском попала на видео
Во вторник, 27 августа, в Сети появилось видео нестандартной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском.
Вечерняя Москва 06:03
Футбол
Суке принес «Монпелье» победу над «Лионом» в чемпионате Франции
Футболисты "Монпелье" на своем поле переиграли "Лион" в матче третьего тура чемпионата Франции.
РИА Новости 15:05
Футбол
Глушаков может восстановиться к матчу с «Тамбовом»
Чемпионат 16:58