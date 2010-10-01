Недвижимость

Тюменская линияТюменская линияЗапсибкомбанк снизил ставки по ипотеке на землю

Программы Запсибкомбанка в первую очередь направлены на увеличение уровня доступности жилья для клиентов. Процентная ставка по ипотеке на земельные участки - 9,75 % годовых.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Запсибкомбанк снизил ставки по ипотеке на землю

Тюменская линия02:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 23:10, Вашингтон
Происшествия

СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме

Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.
Российская газета 10:18
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу по полиции в штате Арканзас

Вооруженный мужчина забаррикадировался в доме возле американского города Уэст-Хелена, расположенного в штате Арканзас, и открыл стрельбу по полицейским при попытке приблизиться к нему.
Газета.Ru 22:36
Здоровье

Хирург из Нижнего Тагила объяснил причины массового увольнения врачей

РИА Новости 19:10
Спорт

Союз биатлонистов России и биатлонисты нашли компромисс по контрактам

Напомним, ранее лидер нашей сборной Александр Логинов сказал, что не будет подписывать контракт, выражая недовольство его условиями.
Эхо Москвы 06:32
Происшествия

Человек пострадал в ДТП с двумя грузовиками на МКАД

Человек получил травму в результате столкновения двух грузовых автомобилей на МКАД.
Известия 10:25
Технологии

Telegram выпустит собственную криптовалюту

Издание New York Times сообщает, что операторы мессенджера Telegram планируют выпустить собственную криптовалюту Gram.
Петербургский дневник 22:52
Религия

Почему православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

В среду, 28 августа, православные отмечают великий праздник - Успение Пресвятой Богородицы.
Российская газета 16:12
Общество

Обезьяна в Китае использовала камень для попытки побега из зоопарка

Обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать из зоопарка в китайской провинции Хэнань.
Известия 14:13
Армия и оружие

Путин обсудил с Эрдоганом возможность сотрудничества по Су-57

Life.ru 11:44
Общество

Российским учителям разрешили публиковать фото в купальнике

Министерство просвещения и профсоюз работников образования выпустили новую редакцию типового кодекса этики для учителей.
Lenta.ru 19:23
Экономика

Забайкалье сэкономило часть средств для медицины

Часть денег пойдет на закупку карет для "Скорой помощи", часть - пустят на оснащение больниц современным оборудованием.
Vostok.Today 21:42
Политика

Путин отметил объединяющую и гуманистическую миссию WorldSkills

Путин назвал это "масштабными, подлинно цивилизационными задачами", в решении которых видится объединяющая и гуманистическая миссия WorldSkills.
РИА Новости 15:45
Политика

Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G7

Администрация США займется возвращением России в G7, как того хочет президент Дональд Трамп, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 WXIN и CBS4 WTTV.
РИА Новости 20:05
Наука

Синдром беспокойных ног приводит к суициду

Исследование показало, что жертвы синдрома беспокойных ног почти в три раза чаще рискуют столкнуться с самоповреждениями или совершить попытку суицида.
Medikforum.ru вчера в 05:30
Теннис

Хачанов проиграл в первом круге US Open

Спорт-Экспресс 19:42
Политика

Владимир Путин встретился с врио губернатора Астраханской области

Президент России Владимир Путин встретился с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным.
Вестник Кавказа 17:10
Технологии

Беспилотник «Корсар» проходит госиспытания

Ранее индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов сообщил РИА Новости, что "Корсар" проходит опытную эксплуатацию в Минобороны.
РИА Новости 20:03
Армия и оружие

40 000 миль от причала до причала

Красная звезда 19:30
Технологии

Пользователей подпишут на спортсменов

Коммерсантъ 18:42
Происшествия

В Воронеже оперативников судят за пытки студентов пакетом и нашатырем

В Воронеже государственный обвинитель предлагает судье дать 6 лет колонии для двух оперативников, пытавших студентов пакетом и нашатырным спиртом.
Росбалт 11:30
Музыка

Скрипачка Линдси Стирлинг дала концерт в виртуальной реальности

Американская скрипачка Линдси Стирлинг провела концерт в виртуальной реальности.
Известия 21:35
Армия и оружие

Турецкие СМИ назвали встречу Путина и Эрдогана на МАКС-2019 исторической

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин посетили авиасалон МАКС в Подмосковье.
ФАН 13:38
Экономика

С «БФГ-Кредита» снимают сериалы

Торги планируется провести 23 сентября, начальная цена — 234 млн руб. BFG Media Production основана в 2005 году на базе холдинга BFG Group, генеральным продюсером компании был основной акционер банка "БФГ-Кредит" Юрий Глоцер.
Коммерсантъ 18:42
Футбол

Краснодар — Олимпиакос 1:2

Геройское противостояние с португальским "Порту" оказалось испорчено невнятной игрой против "Олимпиакоса", который неожиданно довольно легко прошел российский клуб.
Российская газета 16:50
Экономика

Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян

Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
Коммерсантъ вчера в 06:53
Общество

Во Владивостоке из-за мощных ливней подтопило дороги и улицы

За первые два часа ливня в городе начались многочисленные подтопления и даже сход селей прямо на улицы, передает ОТР.
Общественное телевидение России 05:21
Политика

Против Парубия возбудили дело из-за трагедии в Одессе в 2014 году

Ведомство проверит причастность Парубия к организации массовой гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года.
РИА Новости 11:11
Политика

Необычная посадка Су-57 в Жуковском попала на видео

Во вторник, 27 августа, в Сети появилось видео нестандартной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском.
Вечерняя Москва 06:03
Футбол

Суке принес «Монпелье» победу над «Лионом» в чемпионате Франции

Футболисты "Монпелье" на своем поле переиграли "Лион" в матче третьего тура чемпионата Франции.
РИА Новости 15:05
Футбол

Глушаков может восстановиться к матчу с «Тамбовом»

Чемпионат 16:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Запсибкомбанк
Один из крупнейших банков Уральского федерального округа, расположенный в Тюмени. Ряд выходцев из банка занимают высокие государственные и муниципальные должности в Тюменской области. Обладает статусом Principal Member в международных платёжных системах VISA и MasterCard.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное