Запрос в БКИ без ведома заемщиков обернулся для «Открытия» штрафом Находящийся в собственности ЦБ банк «Открытие» оштрафован собственным акционером за обращение к кредитной истории граждан без их ведома и согласия, а также за нарушение правил работы с БКИ.

Запрос в БКИ без ведома заемщиков обернулся для «Открытия» штрафом

Общество Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.

Армия и оружие Российские военные самолеты пролетели у побережья США и Канады Полет прошел над нейтральными водами Тихого океана вдоль северного побережья Алеутских островов и западного побережья Аляски и Канады.

Экономика Названы самые популярные сладости у россиян В июле 2019 года самыми популярными сладостями у россиян стали печенье, вафли и пряники.

Происшествия Пришедших с ребенком на акцию 27 июля допросили в качестве свидетелей Ранее мать ребенка Ольга Проказова сообщила "Медиазоне", что СКР возбудил уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) из-за присутствия ребенка на акции.

Шоу-бизнес Дочь Федосеевой-Шукшиной потребовала развода матери с Алибасовым Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга крайне негативно относится к браку матери с продюсером Бари Алибасовым и требует развода пары.

Происшествия Стрельба в супермаркете в Луизиане произошла после словесной перепалки Стрельба в супермаркете Walmart в американском городе Батон-Руж (штат Луизиана) произошла после перепалки у стойки обслуживания посетителей, в результате был ранен посторонний человек, заявил во вторник журналистам шериф округа Ист-Батон-Руж Сид Гатро.

Теннис Шарапова вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира Российская теннисистка Мария Шарапова заняла седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2019 года по версии журнала Forbes.

Футбол «Спартак» вылетел в Швейцарию на матч с «Туном» Футболисты московского «Спартака» во вторник днем отправились в Швейцарию на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Туна».

Политика Зеленский сменил командующего ООС в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе Владимира Кравченко.

Политика Украина надеется на белорусское топливо Киев рассчитывает заместить поставки из России Украина, где в августе вступили в силу спецпошлины на импорт российского дизельного топлива по трубопроводу, рассчитывает на увеличение поставок из Белоруссии.

Происшествия Сестра Михаила Круга сообщила о следственном эксперименте в доме брата Круг был убит в ночь на 1 июня 2002 года в своем доме в тверском микрорайоне Мамулино.

Шоу-бизнес На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.

Политика Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».

Армия и оружие Беспилотник США провел разведку у границ Калининградской области Разведывательный полёт вдоль границы Псковской и ленинградской областей, в воздушном пространстве Латвии и Эстонии. pic.twitter.com / GMf8oKYZGb — PlaneRadar (@ ua4wiy _) August 6, 2019 Позднее на радарах появился еще один самолет радиоэлектронной разведки, но уже ВВС Великобритании, который пролетел вдоль границ Белоруссии и Калининградской области.

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

Политика Спецпредставитель США по Украине попросил о встрече с Сурковым Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер вновь хочет встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым.

Шоу-бизнес Миллионер Денис Ребров объяснил, что его связывает с Дианой Шурыгиной Миллионер Денис Ребров рассказал, что его связывает с Дианой Шурыгиной «страстная ненависть», а также творческие проекты и общие интересы, передает «СтарХит».

Происшествия Два человека погибли из-за взрыва гранаты в Одесской области При взрыве погибли два человека. Также 26 мая в Одесской области неизвестный бросил гранату во двор частного дома.

Авто Ford представил роскошный аналог Ford Mondeo Состоялась официальная презентация обновленной вариации люксового седана Ford Taurus.

Политика Луценко назвал сроки подачи заявления об отставке Луценко назвал поданное Зеленским представление на его увольнение незаконным.

Происшествия Монетный двор Мексики ограбили на 2,6 миллиона долларов Дерзкое ограбление на 50 миллионов песо (порядка 2,6 миллиона долларов США) было совершено во вторник тремя преступниками в магазине Монетного двора Мексики.

Происшествия В Москве объявлен план «Перехват» после массовой драки со стрельбой В Москве после массовой драки со стрельбой на Болотниковской улице объявлен план "Перехват". Стрелявшие скрылись на автомобиле Infinity.