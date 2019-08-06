Экономика
Запрос в БКИ без ведома заемщиков обернулся для «Открытия» штрафомКоммерсантъ 14:54
Запрос в БКИ без ведома заемщиков обернулся для «Открытия» штрафом Находящийся в собственности ЦБ банк «Открытие» оштрафован собственным акционером за обращение к кредитной истории граждан без их ведома и согласия, а также за нарушение правил работы с БКИ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 15:59, Ашберн
Авто
Volkswagen изменил комплектации Touareg для России
Обновлено в 08:59
Происшествия
Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро
Обновлено в 10:48
Политика
Мальчик из Тулуна подарил Путину тигренка
Обновлено в 15:05
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Армия и оружие
Российские военные самолеты пролетели у побережья США и Канады
Полет прошел над нейтральными водами Тихого океана вдоль северного побережья Алеутских островов и западного побережья Аляски и Канады.
Обновлено в 12:46
Экономика
Названы самые популярные сладости у россиян
В июле 2019 года самыми популярными сладостями у россиян стали печенье, вафли и пряники.
Обновлено в 00:56
Здоровье
Медики: Старение организма начинается с пяток
Обновлено в 00:58
Происшествия
Пришедших с ребенком на акцию 27 июля допросили в качестве свидетелей
Ранее мать ребенка Ольга Проказова сообщила "Медиазоне", что СКР возбудил уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) из-за присутствия ребенка на акции.
Обновлено в 15:29
Шоу-бизнес
Дочь Федосеевой-Шукшиной потребовала развода матери с Алибасовым
Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга крайне негативно относится к браку матери с продюсером Бари Алибасовым и требует развода пары.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Стрельба в супермаркете в Луизиане произошла после словесной перепалки
Стрельба в супермаркете Walmart в американском городе Батон-Руж (штат Луизиана) произошла после перепалки у стойки обслуживания посетителей, в результате был ранен посторонний человек, заявил во вторник журналистам шериф округа Ист-Батон-Руж Сид Гатро.
Обновлено в 15:26
Кино
Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
Обновлено в 13:59
Теннис
Шарапова вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира
Российская теннисистка Мария Шарапова заняла седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2019 года по версии журнала Forbes.
Обновлено в 14:00
Футбол
«Спартак» вылетел в Швейцарию на матч с «Туном»
Футболисты московского «Спартака» во вторник днем отправились в Швейцарию на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Туна».
Обновлено в 08:57
Политика
Зеленский сменил командующего ООС в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе Владимира Кравченко.
Обновлено вчера в 15:06
Политика
Украина надеется на белорусское топливо
Киев рассчитывает заместить поставки из России Украина, где в августе вступили в силу спецпошлины на импорт российского дизельного топлива по трубопроводу, рассчитывает на увеличение поставок из Белоруссии.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Сестра Михаила Круга сообщила о следственном эксперименте в доме брата
Круг был убит в ночь на 1 июня 2002 года в своем доме в тверском микрорайоне Мамулино.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Политика
Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».
Обновлено в 11:29
Армия и оружие
Беспилотник США провел разведку у границ Калининградской области
Разведывательный полёт вдоль границы Псковской и ленинградской областей, в воздушном пространстве Латвии и Эстонии. pic.twitter.com / GMf8oKYZGb — PlaneRadar (@ ua4wiy _) August 6, 2019 Позднее на радарах появился еще один самолет радиоэлектронной разведки, но уже ВВС Великобритании, который пролетел вдоль границ Белоруссии и Калининградской области.
Обновлено в 11:25
Футбол
«Зенит» переиграл «Барселону» в матче молодежных команд
Молодежная команда петербургского "Зенита" переиграла "Барселону" U19 в товарищеском матче.
Обновлено в 15:20
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Политика
Спецпредставитель США по Украине попросил о встрече с Сурковым
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер вновь хочет встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес
Миллионер Денис Ребров объяснил, что его связывает с Дианой Шурыгиной
Миллионер Денис Ребров рассказал, что его связывает с Дианой Шурыгиной «страстная ненависть», а также творческие проекты и общие интересы, передает «СтарХит».
Обновлено в 13:02
Происшествия
Два человека погибли из-за взрыва гранаты в Одесской области
При взрыве погибли два человека. Также 26 мая в Одесской области неизвестный бросил гранату во двор частного дома.
Обновлено в 14:10
Авто
Ford представил роскошный аналог Ford Mondeo
Состоялась официальная презентация обновленной вариации люксового седана Ford Taurus.
Обновлено в 10:14
Политика
Луценко назвал сроки подачи заявления об отставке
Луценко назвал поданное Зеленским представление на его увольнение незаконным.
Обновлено в 15:39
Происшествия
Монетный двор Мексики ограбили на 2,6 миллиона долларов
Дерзкое ограбление на 50 миллионов песо (порядка 2,6 миллиона долларов США) было совершено во вторник тремя преступниками в магазине Монетного двора Мексики.
Обновлено в 15:16
Происшествия
В Москве объявлен план «Перехват» после массовой драки со стрельбой
В Москве после массовой драки со стрельбой на Болотниковской улице объявлен план "Перехват". Стрелявшие скрылись на автомобиле Infinity.
Обновлено в 14:51
Политика
Митрохину повторно отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму
Окружной избирком повторно отказал члену партии «Яблоко» Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, написал политик в микроблоге Twitter.
Обновлено в 12:02