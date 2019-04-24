Экономика
Запреты на полеты 737 MAX обойдутся Boeing в $1 млрдТАСС вчера в 11:53
В среду Boeing опубликовала корпоративную отчетность, в которой говорится, что чистая прибыль компании в первом квартале текущего года снизилась по сравнению с показателем за аналогичный период год назад на 13%, до около $2,2 млрд.
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Запрет на полеты 737 Max обошелся Boeing в $1 млрд производственных расходов
Rambler News Serviceвчера в 13:11
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Политика
Путин прокомментировал указ о паспортах для жителей ДНР и ЛНР
Комментируя свое решение, глава государства обратил внимание на то, что нельзя мириться с ситуацией, в которой оказались жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР И ЛНР), чьи гражданские права оказались практически полностью ущемлены.
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Происшествия
Автобус и грузовик столкнулись в Тверской области
Шесть человек получили травмы в результате столкновения в Тверской области грузовика и автобуса, который перевозил рабочих.
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Медики перечислили пять видов напитков для утоления жажды
Специалисты уверены, что утолить жажду во время жары можно с удовольствием и без вреда для здоровья.
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Религия
У православных христиан — Чистый четверг
Сегодня, 25 апреля, православные христиане отмечают Великий четверг, который еще называют Чистым.
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Политика
В штабе Зеленского пообещали не сдавать и не дарить земли Украины
Как подчеркнул Разумков, этого «никогда не произойдёт при президенте Зеленском».
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Экономика
Mail.ru Group впервые раскрыла выручку сервиса «Юла»
Более детальных подробностей о финансовых показателях «Юлы» Mail.ru Group прежде никогда не раскрывала.
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Спорт
Российский фигурист выполнил прыжок в пять оборотов
12-летний российский фигурист Максим Белявский на тренировке сумел выполнить прыжок в пять оборотов.
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Происшествия
В Магаданской области в ДТП погибли три человека
ДТП произошло в четверг, 25 апреля, между поселками Уптар и Сокол. По последним данным, в результате инцидента погибли три человека.
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Политика
Подал в отставку замгенпрокурора Украины
Замгенерального прокурора Украины Евгений Енин подал в отставку. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия
В Уфе у экс-полицейского изъяли имущество на 34 млн рублей
Как сообщила прокуратура республики, также ему пришлось заплатить 13 млн рублей за счет стоимости имущества, которое он успел продать, и двух квартир в Евпатории, на которые он не оформил собственность после покупки.
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Происшествия
В отношении Александра Ландо возбудили дело о мошенничестве
Александр Ландо, бывший председатель Общественной палаты Саратовской области, стал фигурантом уголовного дела.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Захарова напомнила Волкеру о высказываниях Зеленского про Донбасс
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к спецпредставителю Госдепартамента США Курту Волкеру, напомнив о предвыборных заявлениях избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:51
Общество
Виртуальная библиотека московского метро пополнила свои фонды
Пополнение онлайн-библиотеки московского метро включает в себя произведения классиков русской и мировой литературы числом более шестисот, 25 апреля сообщил официальный сайт мэра Москвы.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Очередной взрыв прогремел на Шри-Ланке
Утром 25 апреля прогремел новый взрыв неподалеку от столицы Шри-Ланки — Коломбо. Об этом сообщает телеканал News 1st.
Обновлено в 01:03
Политика
Путин назвал разговор с Ким Чен Ыном обстоятельным
Обновлено в 02:12
Наука
Найден первый организм, митохондрии которого работают без ДНК
Кто-то научился снова обходиться без митохондрий, как некоторые паразитические амебы.
Обновлено вчера в 14:00
Здоровье
В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:48
Футбол
«Манчестер Сити» одержал победу в дерби с «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Сити» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
Женщина, упавшая на рельсы станции метро «Фрунзенская», погибла
В результате падения с платформы на рельсы на станции метро "Фрунзенская" около 09:00 утра четверга погибла женщина, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 03:06
Энергетика
Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»
Обновлено вчера в 17:03
Авто
Renault Kaptur обновился, но не подорожал
Компания Renault объявила о появлении на российском рынке кроссовера Kaptur 2019 модельного года. "Каптюр" обзавелся новым оборудованием.
Обновлено вчера в 06:26
Происшествия
В Петербурге бывшему врачу грозит год тюрьмы за травмирование пациента
При проведении эндоскопического обследования медик повредил пациенту стенку нижней трети сигмовидной кишки В Санкт-Петербурге бывшему врачу частной клиники грозит год тюрьмы за травмирование пациента во время процедуры.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков
Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено вчера в 13:19
Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ
Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Путешествия
Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью
Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после теракта в самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа».
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия
В США россиянина обвинили в насильственном сексуальном контакте
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
Один человек погиб при пожаре на проспекте Просвещения
В результате пожара погиб 65-летний мужчина, ещё один человек отравился угарным газом и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
Обновлено в 02:03
Общество
Специалисты «Росконтроля» назвали лучший кагор
Всего были проверены образцы пяти брендов: российские «Массандра», «Солнечная долина» и «Ликерный» от завода «Надежда», а также греческий «Кагор со Святой горы Афон» и испанский Altra Terra.
Обновлено в 03:03
Происшествия
В Иркутске осудили убийц ювелира из Таганрога
В Иркутске суд вынес приговор в отношении убийц торгового представителя ювелирной компании из Таганрога Натальи Мулиховой.
Обновлено в 01:44