Экономика

Запреты на полеты 737 MAX обойдутся Boeing в $1 млрдТАСС вчера в 11:53

В среду Boeing опубликовала корпоративную отчетность, в которой говорится, что чистая прибыль компании в первом квартале текущего года снизилась по сравнению с показателем за аналогичный период год назад на 13%, до около $2,2 млрд.
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Корпорация Boeing оценила убытки от запрета на полеты Boeing-737 MAX

ФАНвчера в 17:27

В Boeing оценили убытки от запретов на полёты самолётов 737 MAX

RT на русскомвчера в 12:38

Boeing оценил убытки от запретов на полеты самолетов 737 Max в $1 млрд

Ведомостивчера в 12:06

Boeing предупредил о росте расходов на $1 млрд после катастроф 737 MAX

РБКвчера в 12:19

Запрет на полеты 737 Max обошелся Boeing в $1 млрд производственных расходов

Rambler News Serviceвчера в 13:11

Запреты на полеты 737 MAX обойдутся Boeing в $1 млрд

ТАССвчера в 11:53

Boeing сократил чистую прибыль в I квартале на 13%

Росбалтвчера в 09:42
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 03:54, Ашберн
Политика

Путин прокомментировал указ о паспортах для жителей ДНР и ЛНР

Комментируя свое решение, глава государства обратил внимание на то, что нельзя мириться с ситуацией, в которой оказались жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР И ЛНР), чьи гражданские права оказались практически полностью ущемлены.
Обновлено вчера в 11:40
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Автобус и грузовик столкнулись в Тверской области

Шесть человек получили травмы в результате столкновения в Тверской области грузовика и автобуса, который перевозил рабочих.
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Медики перечислили пять видов напитков для утоления жажды

Специалисты уверены, что утолить жажду во время жары можно с удовольствием и без вреда для здоровья.
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Религия

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Сегодня, 25 апреля, православные христиане отмечают Великий четверг, который еще называют Чистым.
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Политика

В штабе Зеленского пообещали не сдавать и не дарить земли Украины

Как подчеркнул Разумков, этого «никогда не произойдёт при президенте Зеленском».
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Экономика

Mail.ru Group впервые раскрыла выручку сервиса «Юла»

Более детальных подробностей о финансовых показателях «Юлы» Mail.ru Group прежде никогда не раскрывала.
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Российский фигурист выполнил прыжок в пять оборотов

12-летний российский фигурист Максим Белявский на тренировке сумел выполнить прыжок в пять оборотов.
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Происшествия

В Магаданской области в ДТП погибли три человека

ДТП произошло в четверг, 25 апреля, между поселками Уптар и Сокол. По последним данным, в результате инцидента погибли три человека.
Обновлено в 02:49
Политика

Подал в отставку замгенпрокурора Украины

Замгенерального прокурора Украины Евгений Енин подал в отставку. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия

В Уфе у экс-полицейского изъяли имущество на 34 млн рублей

Как сообщила прокуратура республики, также ему пришлось заплатить 13 млн рублей за счет стоимости имущества, которое он успел продать, и двух квартир в Евпатории, на которые он не оформил собственность после покупки.
Обновлено в 01:44
Происшествия

В отношении Александра Ландо возбудили дело о мошенничестве

Александр Ландо, бывший председатель Общественной палаты Саратовской области, стал фигурантом уголовного дела.
Обновлено вчера в 11:44
Политика

Захарова напомнила Волкеру о высказываниях Зеленского про Донбасс

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к спецпредставителю Госдепартамента США Курту Волкеру, напомнив о предвыборных заявлениях избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:51
Общество

Виртуальная библиотека московского метро пополнила свои фонды

Пополнение онлайн-библиотеки московского метро включает в себя произведения классиков русской и мировой литературы числом более шестисот, 25 апреля сообщил официальный сайт мэра Москвы.
Обновлено в 02:02
Происшествия

Очередной взрыв прогремел на Шри-Ланке

Утром 25 апреля прогремел новый взрыв неподалеку от столицы Шри-Ланки — Коломбо. Об этом сообщает телеканал News 1st.
Обновлено в 01:03
Политика

Путин назвал разговор с Ким Чен Ыном обстоятельным

Обновлено в 02:12
Наука

Найден первый организм, митохондрии которого работают без ДНК

Кто-то научился снова обходиться без митохондрий, как некоторые паразитические амебы.
Обновлено вчера в 14:00
Здоровье

В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:48
Футбол

«Манчестер Сити» одержал победу в дерби с «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Сити» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

Женщина, упавшая на рельсы станции метро «Фрунзенская», погибла

В результате падения с платформы на рельсы на станции метро "Фрунзенская" около 09:00 утра четверга погибла женщина, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 03:06
Энергетика

Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

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Авто

Renault Kaptur обновился, но не подорожал

Компания Renault объявила о появлении на российском рынке кроссовера Kaptur 2019 модельного года. "Каптюр" обзавелся новым оборудованием.
Обновлено вчера в 06:26
Происшествия

В Петербурге бывшему врачу грозит год тюрьмы за травмирование пациента

При проведении эндоскопического обследования медик повредил пациенту стенку нижней трети сигмовидной кишки В Санкт-Петербурге бывшему врачу частной клиники грозит год тюрьмы за травмирование пациента во время процедуры.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков

Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено вчера в 13:19
Шоу-бизнес

Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ

Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Путешествия

Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью

Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после теракта в самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа».
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия

В США россиянина обвинили в насильственном сексуальном контакте

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Происшествия

Один человек погиб при пожаре на проспекте Просвещения

В результате пожара погиб 65-летний мужчина, ещё один человек отравился угарным газом и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
Обновлено в 02:03
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Специалисты «Росконтроля» назвали лучший кагор

Всего были проверены образцы пяти брендов: российские «Массандра», «Солнечная долина» и «Ликерный» от завода «Надежда», а также греческий «Кагор со Святой горы Афон» и испанский Altra Terra.
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В Иркутске осудили убийц ювелира из Таганрога

В Иркутске суд вынес приговор в отношении убийц торгового представителя ювелирной компании из Таганрога Натальи Мулиховой.
Обновлено в 01:44
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Президент Эстонии ответила на критику Литвы за встречу с Путиным

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