Экономика

Boeing предупредил о росте расходов на $1 млрд после катастроф 737 MAXРБК вчера в 12:19

Сокращение объемов производства лайнеров Boeing 737 MAX после крушения самолетов, принадлежавших авиакомпаниям Lion Air и Ethiopian Airlines, приведет к увеличению расходов авиастроительной компании на $1 млрд. Об этом говорится в презентации Boeing, предназначенной для инвесторов.
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