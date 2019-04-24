Экономика
Boeing предупредил о росте расходов на $1 млрд после катастроф 737 MAXРБК вчера в 12:19
Сокращение объемов производства лайнеров Boeing 737 MAX после крушения самолетов, принадлежавших авиакомпаниям Lion Air и Ethiopian Airlines, приведет к увеличению расходов авиастроительной компании на $1 млрд. Об этом говорится в презентации Boeing, предназначенной для инвесторов.
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Запрет на полеты 737 Max обошелся Boeing в $1 млрд производственных расходов
Rambler News Serviceвчера в 13:11
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