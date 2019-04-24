Экономика

Запреты на полеты 737 MAX обойдутся Boeing в $1 млрдТАСС 11:53

В среду Boeing опубликовала корпоративную отчетность, в которой говорится, что чистая прибыль компании в первом квартале текущего года снизилась по сравнению с показателем за аналогичный период год назад на 13%, до около $2,2 млрд.
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Дополнительные затраты Boeing на самолеты 737 Max составят $1 млрд

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737 MAX срезал у Boeing $1 млрд

Коммерсантъ14:45

Boeing предупредил о росте расходов на $1 млрд после катастроф 737 MAX

РБК12:19

Boeing назвал сумму ущерба от запрета полетов 737 MAX

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В Boeing оценили убытки от запретов на полёты самолётов 737 MAX

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Рост расходов корпорации Boeing может составить около миллиарда долларов

Эхо Москвы14:31

Запреты на полеты 737 MAX обойдутся Boeing в $1 млрд

ТАСС11:53
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Загорелся трамвай у станции метро «Партизанская»

В столице возле станции метро "Партизанская" загорелся трамвай с пассажирами. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники.
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Музыка

Пугачева заявила, что была шокирована концертом Серебренникова

Звезда российской эстрады Алла Пугачева заявила, что была приятно шокирована концертом режиссера Кирилла Серебренникова с участием артистов «Гоголь-центре», который они подготовили к ее юбилею.
Обновлено в 16:48
Экономика

Кипр не просил Россию о досрочном погашении кредита

Кипр не обращался к России по поводу досрочного погашения взятого им кредита, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 05:21
Политика

Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса

Обновлено в 21:26 Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса.
Обновлено в 11:44
Политика

Прокуратура Китая задержала бывшего главу Интерпола

Верховная прокуратура КНР решила задержать бывшего главу Интерпола Мэн Хуньвэя, подозреваемого в получении взяток, говорится на сайте прокуратуры.
Обновлено в 07:43
Кино

Китайские пираты слили в Сеть копию «Мстителей 4»

Пиратские копии фильма "Мстители 4: Финал" начали распространяться в интернете.
Обновлено в 14:35
Здоровье

Карелова: важно сохранить тенденцию к увеличению продолжительности жизни россиян

Тенденцию к увеличению продолжительности жизни в России, позволяющую решать задачу по сбережению народа, необходимо сохранить, заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова в ходе в заседания коллегии Минздрава, сообщает пресс-служба палаты регионов.
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»

Юлия Михалкова объяснила, что на самом деле произошло с проектом.
Обновлено в 08:00
Футбол

Зенит — Динамо 2:0

«Зенит» на своем поле обыграл «Динамо» со счетом 2:0 в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:55
Общество

Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля

Обновлено в 11:46
Происшествия

В Москве грабители с топорами похитили у китайцев миллион рублей

Обновлено в 13:58
Энергетика

Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»

Польша уведомила Белоруссию об остановке транзита нефти по нефтепроводу «Дружба», направив телефонограмму от компании PERN, являющейся оператором польского участка нефтепровода.
Обновлено в 17:05
Футбол

Киевское «Динамо» и «Шахтер» сыграли вничью. 9 желтых карточек и нереализованный пенальти в концовке

Встреча, за время которой главный арбитр встречи показал игрокам 9 желтых карточек (5 — динамовцам, 4 — футболистам «Шахтера»), имела драматичную концовку.
Обновлено в 13:36
Политика

Зеленскому подпортили планы по «возвращению Донбасса»

Новому президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит по-новому взглянуть на Минские договоренности.
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Происшествия

На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки

Обновлено в 10:57
Авто

«Тульский» Haval F7 появится на рынке в июне

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 03:42
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в дерби

Обновлено в 16:56
Политика

Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения

Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:05
Политика

Ким Чен Ын приехал в Россию на бронепоезде

1. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые приехал в Россию Бронепоезд главы КНДР отправился с железнодорожного вокзала Пхеньяна рано утром 24 апреля.
Обновлено в 06:58
Происшествия

В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком

В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Политика

Песков прокомментировал плакат для Путина на «Севмаше»

Президент Владимир Путин во время телемоста с заводом «Севмаш» не заметил плаката рабочих предприятия с требованием отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:17
Гаджеты

Microsoft повысила системные требования для Windows 10

Компания Microsoft обновила минимальные аппаратные требования, необходимые для корректной работы финальной версии операционной системы Windows 10 1903.
Обновлено в 03:48
Политика

Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским расследование крушения MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провёл телефонный разговор с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с расследованием крушения малайзийского Boeing летом 2014 года.
Обновлено в 12:51
Экономика

Россияне избавляются от дач из-за новых налогов

Обновлено вчера в 23:50
Общество

Москвичам пообещали похолодание на Пасху

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в день светлого праздника Пасхи в Москве ожидается похолодание.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков

Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 13:19
Музыка

Игорь Акинфеев с женой снялись в клипе группы «Руки вверх»

В 2012 году спортсмен снялся в видео на песню «Открой мне дверь».
Обновлено в 04:42
Общество

Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты

Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Футбол

«Лацио» обыграл «Милан» и вышел в финал Кубка Италии

В ответном полуфинальном матче турнира римская команда на выезде с минимальным счетом обыграла «Милан» — 1:0.
Обновлено в 16:39
Технологии

Испытания первого в мире плавучего атомного энергоблока прошли в РФ

На головном плавучем энергоблоке "Академик Ломоносов" завершились комплексные испытания ядерной энергетической установки.
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