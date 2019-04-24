Экономика
Запреты на полеты 737 MAX обойдутся Boeing в $1 млрдТАСС 11:53
В среду Boeing опубликовала корпоративную отчетность, в которой говорится, что чистая прибыль компании в первом квартале текущего года снизилась по сравнению с показателем за аналогичный период год назад на 13%, до около $2,2 млрд.
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Запрет на полеты 737 Max обошелся Boeing в $1 млрд производственных расходов
Rambler News Service13:11
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В Министерстве внутренних дел объяснили, как будет реализовываться указ президента о получении российских паспортов в упрощенном режиме жителями Донбасса.
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Интервью: жители Красноярска смогут регулировать светофоры со смартфона
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Россияне избавляются от дач из-за нового налога
Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.
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Найдены камни, которые превращают свет в электричество
Специалисты из Китая, Канады и США на камнях, находящихся в жарком и сухом климате удалось зафиксировать фотосинтез.
Обновлено в 16:05
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Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено в 18:06
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Occidental хочет купить Anadarko за $38 млрд
Как написала в письме совету директоров Anadarko генеральный директор Occidental Вики Холлаб, ее компания с конца марта предпринимала шаги по покупке Anadarko, включая два предложения о покупке по цене, превышающей последующее предложение Chevron.
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«Тульский» Haval F7 появится на рынке в июне
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 03:42
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Названа причина поломки смартфонов Samsung Galaxy Fold
Как известно, ранее появилась информация о том, что гибкие смартфоны Samsung Galaxy Fold быстро ломаются.
Обновлено в 18:46
Экономика
Facebook грозит штраф в $5 млрд
Федеральная торговая комиссия (ФТК) США может наложить штраф в размере $5 млрд на американскую социальную сеть Facebook из-за утечки личных данных пользователей, сообщает CNBC со ссылкой на отчет компании.
Обновлено в 17:30
Политика
«Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ
Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Обновлено в 18:53
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Подрядчик признал нарушение рабочими запрета на курение в Нотр-Даме
Компания Le Bras Frères, занимавшаяся установкой строительных лесов для реставрации собора Парижской Богоматери, признала, что рабочие нарушали запрет на курение на строительной площадке.
Обновлено в 09:34
Политика
Захарова назвала самых возмущенных решением России по Донбассу
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию украинских властей на решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям отдельных территорий Донбасса, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
Обновлено в 13:57
Общество
За первый квартал 2019 года сахалинские прокуроры нашли более 400 нарушений в сфере закупок
Три первых доклада, растянувшихся на 40 минут, были о типовых нарушениях в сфере закупок, которые находят разные контролирующие органы.
Обновлено в 21:26
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Ford Motor инвестирует в Rivian 500 млн долларов
Как известно, в феврале компания получила от нескольких инвесторов солидную сумму — 700 млн долларов, значительную часть которой выделила компания Amazon.
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