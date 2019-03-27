Запретить новый фильм Лунгина хотят в СовфедеГазета.Ru 06:28

Сенатор Морозов попросил по-дружески показать ему фильм. Мы не были обязаны, но пошли навстречу, попросили у Минкульта зал. На просмотр пришли уже заряженные негативно люди.

с чего всё началось

Грабежи караванов, мародерство, драки между собой военных в афганском городке на глазах у афганцев, что вообще было невозможно. Фактологические неточности, прямые искажения фактически исторических событий по выводу наших войск из Афганистана - вот что легло в основу этого фильма.

Сенатор Совета федерации, ветеран Службы внешней разведки Игорь Морозов предложил запретить к прокату 9 мая фильм Павла Лунгина "Братство". По мнению Морозова, фильм об афганской войне искажает историю. Свое предложение он выдвинул на пленарном заседании Совфеда.

Гаджеты Американские iPhone теперь можно ремонтировать в России по гарантии На американские модели теперь распространяется международная гарантия сроком на один год.

Политика В МИД России ответили на призыв Трампа «убираться из Венесуэлы» Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна «убраться из Венесуэлы».

Политика Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.

Происшествия В центре украинского Кировограда прогремели взрывы. Видео Один из микрорайонов после происшествия оказался обесточенным. В Интернете также появилось видео последствий взрыва.

Здоровье Минздрав: квота целевого приема в медвузах РФ выросла с 29% до 54% за 6 лет Квота целевого приема в медицинских вузах России увеличилась за последние 6 лет с 29% до 54%, при этом 90% врачей, прошедших обучение по целевой программе, трудоустраиваются, заявила директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава РФ Татьяна Семенова.

Технологии «Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного Клиенты «Билайна» смогут получать дополнительный интернет-трафик каждый месяц или бесплатно раздавать Интернет за восьмичасовой сон, временный отказ от мобильного телефона и прогулки.

Происшествия В Крыму обезвредили 500-килограммовую авиабомбу времён войны В Крыму провели операцию по ликвидации в море 500-килограммовой немецкой фугасной авиабомбы времён Великой Отечественной войны, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.

Энергетика Чистая прибыль «Трансконтейнера» в 2018 году выросла почти в два раза Чистая прибыль группы "Трансконтейнер" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год выросла на 45,5% и составила 9,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Шоу-бизнес Бывшая невеста Ивана Жидкова планирует эмигрировать в США Лилия Соловьева не знала, что общается со звездой и легко смогла очаровать Ивана.

Космос Астрономы из METI поддержали гипотезу «галактического зоопарка» Астрономы, работающие в программе «Послания внеземным цивилизациям» (Messaging to Extraterrestrial Intelligence, METI), обсудили на прошлой неделе в Париже проблему инопланетян.

Политика США намерены объявить новые меры НАТО против России Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.

Происшествия Адвокаты предложили за Абызова залог в миллиард рублей Адвокаты попросили для чиновника «домашний арест». Даже предложили оставить залог в один миллиард рублей.

Общество В России выросла неформальная занятость Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.

Политика На Украине призывают судить Бойко и Медведчука за госизмену Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал, что сегодня ГПУ откроет уголовное производство в связи с незаконным пересечением границы Медведчуком и Бойко.

Финансы ЦБ РФ повысил стоимость безотзывной кредитной линии до 0,5% от лимита Совет директоров ЦБ РФ установил плату за пользование безотзывной кредитной линией (БКЛ) с 1 мая в 0,5% в год от максимально возможного для банка лимита вместо 0,15% ранее, говорится в пресс-релизе регулятора.

Политика В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2» «Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.

Политика Британские депутаты одобрили новые даты Brexit Британские парламентарии проголосовали за закрепление новых дат Brexit в британском законодательстве.

Экономика В Ленобласти назвали сумму налоговых отчислений завода Ford Сумма налоговых отчислений в региональный бюджет от завод Ford Sollers, расположенного в городе Всеволожск, не превышала 150 миллионов рублей в год, сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Шоу-бизнес Бузову заметили с мужчиной и букетом в Испании Телеведущая Ольга Бузова во время отдыха в Испании попала в объективы папарацци в компании неизвестного мужчины.

Происшествия В Китае женщина одновременно родила двойняшек от разных отцов Удивительный случай произошел в КНР. Женщина родила двойняшек от двух отцов, одновременно.

Футбол УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".

Экономика «Цифровой профиль» протестируют 16 российских банков из топ-30 Тестированием "цифрового профиля" на финансовом рынке РФ займутся 16 банков, входящих в топ-30 крупнейших кредитных организаций страны, сообщила на пресс-конференции в ТАСС первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

Происшествия В Казахстане разбился и сгорел вертолёт Минобороны Вертолёт Ми-8 Министерства обороны Казахстана упал и сгорел дотла в Жалагашском районе Кызылординской области на юге страны.

Космос В США создали проект регулирования частных компаний в космосе Американский министр транспорта Элейн Чао во вторник, 26 марта, продемонстрировала обновленный проект правил, которые могли бы регулировать космические запуски частных организаций.