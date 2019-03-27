Кино
Запретить новый фильм Лунгина хотят в СовфедеГазета.Ru 06:28
Сенатор Совета федерации, ветеран Службы внешней разведки Игорь Морозов предложил запретить к прокату 9 мая фильм Павла Лунгина "Братство". По мнению Морозова, фильм об афганской войне искажает историю. Свое предложение он выдвинул на пленарном заседании Совфеда.
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Грабежи караванов, мародерство, драки между собой военных в афганском городке на глазах у афганцев, что вообще было невозможно. Фактологические неточности, прямые искажения фактически исторических событий по выводу наших войск из Афганистана - вот что легло в основу этого фильма.
— Игорь Морозов, российский политикОбщая газета.RU 09:10
с чего всё началось
Сенатор Морозов попросил по-дружески показать ему фильм. Мы не были обязаны, но пошли навстречу, попросили у Минкульта зал. На просмотр пришли уже заряженные негативно люди.Говорит Москва07:45
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