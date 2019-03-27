В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 МаяРБК 05:22

Сенатор Морозов попросил по-дружески показать ему фильм. Мы не были обязаны, но пошли навстречу, попросили у Минкульта зал. На просмотр пришли уже заряженные негативно люди.

с чего всё началось

Грабежи караванов, мародерство, драки между собой военных в афганском городке на глазах у афганцев, что вообще было невозможно. Фактологические неточности, прямые искажения фактически исторических событий по выводу наших войск из Афганистана - вот что легло в основу этого фильма.

Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат 9 Мая. В ходе пленарного заседания Совфеда сенатор заявил, что фильм искажает историю, а потому на нем «нельзя воспитывать молодежь, чувство патриотизма».

В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 Мая

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