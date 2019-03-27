Запретить новый фильм Лунгина хотят в СовфедеГазета.Ru 06:28

Сенатор Морозов попросил по-дружески показать ему фильм. Мы не были обязаны, но пошли навстречу, попросили у Минкульта зал. На просмотр пришли уже заряженные негативно люди.

с чего всё началось

Грабежи караванов, мародерство, драки между собой военных в афганском городке на глазах у афганцев, что вообще было невозможно. Фактологические неточности, прямые искажения фактически исторических событий по выводу наших войск из Афганистана - вот что легло в основу этого фильма.

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