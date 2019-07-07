Политика
Запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией вступил в силуРЕН ТВ 18:22
Прямое авиасообщение между Россией и Грузией приостановлено - в силу вступил указ президента РФ Владимира Путина. Последний перед закрытием авиасообщения рейс вылетел в Грузию вечером 7 июля и уже приземлился в Тбилиси.
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Авто
Дешевый кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen
Обновлено вчера в 10:05
Общество
Названы причины падения рождаемости в России
В Росстате рассчитали, что коэффициент рождаемости в России за 2018 год достиг минимума в этом десятилетии, составив всего 1,58.
Обновлено в 14:46
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено в 09:04
Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Для расчета рейтинга регионов по доходам населения авторы использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана - уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте России в 2018 году.
Обновлено в 17:42
Кино
«Человек-паук: вдали от дома» возглавил российский прокат
Обновлено в 19:15
Политика
У здания Рустави 2 в Тбилиси начался стихийный митинг
Стихийный митинг начался в Тбилиси в ночь на воскресенье у здания телекомпании Рустави 2 - собравшиеся возмущены воскресным эфиром, в котором ведущий позволил себе нецензурные выражения в адрес президента России и его покойных родителей.
Обновлено в 17:17
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала журналистам о состоянии девочки, которую избивала ее родная тетя.
Обновлено в 10:13
Политика
Рейтинг Дональда Трампа достиг рекордно высокого уровня
До рекордно высокого уровня — 59% — выросла и доля тех, кто выступает против импичмента Дональда Трампа.
Обновлено в 12:55
Кино
Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Обновлено в 16:00
Футбол
Дани Алвес признан лучшим игроком Кубка Америки
Алвес провел на турнире все шесть матчей без замен, забил один гол и сделал два голевых паса, а также показывал яркий футбол на протяжении всего Кубка Америки.
Обновлено в 18:26
Политика
Украина впервые в истории получила партию нефти из США
Украина приняла первую в истории партию нефти непосредственно из США.
Обновлено вчера в 13:20
Культура
Продюсер Артур Браунер скончался в Германии
О смерти продюсера журналистам сообщила его племянница. Уточняется, что Браунеру было 100 лет, он скончался во сне.
Обновлено в 18:28
Технологии
Созданный в России бот поможет работодателям отсеять претендентов
Российская компания F2FGroup разработала телефонного бота, который способен помочь работодателям при проведении удаленных собеседований.
Обновлено в 19:07
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки
Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.
Обновлено в 02:26
Политика
В Абхазии и Южной Осетии прокомментировали резолюцию ОБСЕ
В Сухуме считают однобокой и ангажированной принятую в ОБСЕ резолюцию с призывом к России отменить своё решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 13:01
Футбол
Гризманн выкупит свой контракт у «Атлетико»
Французский нападающий Антуан Гризманн собирается выкупить свой контракт у мадридского "Атлетико", сообщает El Mundo Deportivo.
Обновлено в 13:49
Происшествия
В Одессе задержан взявший в заложники женщину злоумышленник
Полиция задержала злоумышленника, который взял в заложники сотрудницу финансового учреждения в Одессе.
Обновлено в 07:16
Энергетика
Названы цены на бензин после налогового манёвра
Реализация налогового манёвра в нефтяной отрасли России приведёт к изменению розничных цен на бензин.
Обновлено в 19:07
Общество
Российских младшеклассников заставили смотреть фильм ужасов
Обновлено в 09:45
Авто
В подмосковном Шуколово прошел Vagfest
С 5 по 7 июля в деревне Шуколово (Дмитровский район Московской области) на базе горнолыжного клуба имени Леонида Тягачева состоялось пятое мероприятие Vagfest («Праздник автомобилей»).
Обновлено в 07:39
Экономика
Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный
По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
Обновлено в 17:59
Шоу-бизнес
Прессу не пускают на крестины сына принца Гарри и Меган Маркл
Сотрудником СМИ не пускают на крестины сына принца Гарри и Меган Маркл.
Обновлено вчера в 10:10
Экономика
Как раздается триллион рублей малому бизнесу по льготным ставкам
Программа льготного кредитования малого бизнеса до 2024 года была утверждена в декабре 2018 года.
Обновлено в 17:13
Происшествия
Пьяный саратовец избил полицейского антенной от автомобиля ДПС
Следователи проводят проверку по факту нападения жителя Саратова на сотрудника полиции, которого тот избил антенной от автомобиля ДПС, сообщает в воскресенье СУСК по региону.
Обновлено в 16:24
Гаджеты
Улучшенная версия флагмана от Meizu рассекречена в интернет-магазине
В крупнейшем китайском интернет-магазине Taobao появилась страничка модели с информацией о некоторых характеристиках.
Обновлено в 12:06
Здоровье
Согласно полису или за деньги: как будут лечить семейные врачи
Свободная практика семейного врача действует во многих странах мира.
Обновлено в 10:36
Общество
Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов
РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
Обновлено в 17:03