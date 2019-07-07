Политика

Запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией вступил в силуРЕН ТВ 18:22

Прямое авиасообщение между Россией и Грузией приостановлено - в силу вступил указ президента РФ Владимира Путина. Последний перед закрытием авиасообщения рейс вылетел в Грузию вечером 7 июля и уже приземлился в Тбилиси.
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Вступил в силу запрет на авиасообщение с Грузией

РБК18:12

Последний прямой рейс из Москвы приземлился в Тбилиси

Газета.Ru18:16

Последний вылетевший из Москвы до отмены сообщения с Грузией рейс приземлился в Тбилиси

ТАСС18:01

Вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией

Известия18:54

Вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией

RT на русском17:16

Самолеты «Уральских авиалиний» и S7 последними вылетели из Тбилиси в направлении России

Коммерсантъ13:59

Российские авиакомпании совершили последние рейсы из Тбилиси перед запретом

РИА Новости12:30
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