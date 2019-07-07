Прямое авиасообщение между Россией и Грузией приостановлено - в силу вступил указ президента РФ Владимира Путина. Последний перед закрытием авиасообщения рейс вылетел в Грузию вечером 7 июля и уже приземлился в Тбилиси.

Запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией вступил в силу

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