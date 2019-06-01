Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силуBFM.ru 02:37

В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.

Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу

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