Политика

Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силуBFM.ru 02:37

В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Вступил в силу запрет на экспорт топлива на Украину

РИА Новости02:31

МЭР предложило перечень компаний для поставок отдельных товаров на Украину с 1 июня

ТАССвчера в 10:47

Вступил в силу запрет на поставки топлива и угля на Украину

Аргументы и Факты01:55

Запрет на поставки российских угля и нефти на Украину вступил в силу

ФАН03:57

Минэкономики составило список компаний для поставок нефтепродуктов и угля на Украину

Коммерсантъвчера в 14:30

Минэкономразвития составило список компаний, которые смогут продавать топливо Украине

Интерфаксвчера в 11:05

Россия ограничила экспорт топлива и нефти на Украину

Российская газета02:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 04:22, Ашберн
Здоровье

Три человека на Гавайях заразились червями, пожирающими мозг

Обновлено вчера в 10:35
Гаджеты

Бюджетные флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже

Компания Honor начала продавать смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro. Напомним, данные модели были показаны общественности неделю назад.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Пострадавший в Косово россиянин объявлен персоной нон грата

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай сообщил, что косовские власти объявили персоной нон грата пострадавшего во время силовой операции российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова.
Обновлено вчера в 07:35
Политика

В России могут запретить тонировку автомобилей

Обновлено вчера в 17:42
Политика

Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп официально пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Единоборства

Тайсумов выступит на турнире UFC в Абу-Даби

Обновлено в 03:52
Политика

В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ

Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Обновлено в 03:43
Футбол

Футболист «Краснодара» Виктор Классон женился

Обновлено в 03:27
Политика

В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Шоу-бизнес

Евгений Алдонин забрал дочь от Юлии Началовой в свою новую семью

Евгений Алдонин с семьей Рассказал футболист и о том, как пережил смерть своей бывшей супруги Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 09:22
Здоровье

Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей

Обновлено вчера в 21:26
Здоровье

В Кузбассе откроют два Центра амбулаторной онкологической помощи

Обновлено вчера в 03:37
Авто

В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей

Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда

Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.
Обновлено в 00:06
Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено в 03:01
Политика

Вице-премьер Украины пригрозил власти переворотом из-за языка

Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил власти страны переворотом, если она отменит принятый ранее закон об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес

Яна Чурикова в ретро-костюме пришла на передачу к Елене Малышевой

В студии Яна появилась в необычном ретро-костюме лазурного оттенка и с полоской на брюках.
Обновлено в 01:59
Общество

Названы регионы с самой выгодной стоимостью жизни

В ходе исследования были сопоставлены размеры средних зарплат (заявленных на Adzuna.ru) в 16 крупных городах, стоимость аренды однокомнатной квартиры (по данным сайта Domofond.ru) и размеры прожиточного минимума в регионе (по данным Росстата).
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Москве неизвестный выстрелил в женщину и скрылся

Неизвестный ранил женщину из огнестрельного оружия на юге Москвы и скрылся.
Обновлено в 01:25
Кино

Элтон Джон осудил удаление сцен из фильма «Рокетмен»

Британский певец Элтон Джон прокомментировал решение прокатчика фильма «Рокетмен» в России удалить некоторые сцены из картины.
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия

Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП под Тулой

Один человек погиб, пятеро получили травмы в результате ДТП в Богородицком районе Тульской области с участием микроавтобуса.
Обновлено в 03:37
Общество

В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг

Путь к отмене роуминга В России ранее действовало несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму.
Обновлено вчера в 22:18
Шоу-бизнес

Камила Джорджи поделилась горячим фото в купальнике

Итальянская теннисистка Камила Джорджи выложила снимок со своего отдыха на пляже.
Обновлено в 02:16
Здоровье

Врач назвала главный способ укрепить иммунитет

Известный врач-педиатр Анна Левадная уверена, что для укрепления иммунитета не нужно употреблять никакие мультивитамины или БАДы.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие

Трамп разочарован своими главными советниками

Президент США Дональд Трамп разочарован некоторыми из своих главных советников, 31 мая сообщила газета Washington Post.
Обновлено в 04:05
Политика

Помпео считает НАТО важным инструментом для устрашения России

По мнению Помпео, "НАТО является очень важным инструментом для устрашения России".
Обновлено в 02:50
Происшествия

Задержан экс-губернатор Ивановской области Павел Коньков

Павел Коньков был вызван на предприятие, но на данный момент статус экс-губернатора неизвестен.
Обновлено вчера в 19:12
Гаджеты

Смартфон iPhone 7 Plus подешевел на 50% в России

Всего три года назад iPhone 7 Plus был одним из самых желанных смартфонов на мировом рынке, однако в 2019 году он утратил свою былую популярность.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия

В Керченском проливе стартовал рекордный массовый заплыв

Рекордный по числу участников заплыв через Керченский пролив стартовал в субботу, в нем принимают участие 50 спортсменов, сообщила РИА Новости представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова.
Обновлено в 03:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное