Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силуBFM.ru 02:37
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
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В России вступил в силу запрет на поставки угля на Украину без разрешения МЭР
Rambler News Service04:52
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