Политика

Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силуBFM.ru 02:37

В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
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Вступил в силу запрет на поставки топлива и угля на Украину

Аргументы и Факты01:55

Запрет на поставки российских угля и нефти на Украину вступил в силу

ФАН03:57

Вступил в силу запрет на экспорт топлива на Украину

РИА Новости02:31

Россия ограничила экспорт топлива и нефти на Украину

Российская газета02:00

В России вступил в силу запрет на поставки угля на Украину без разрешения МЭР

Rambler News Service04:52

Минэкономразвития составило список компаний, которые смогут продавать топливо Украине

Интерфаксвчера в 11:05

МЭР предложило перечень компаний для поставок отдельных товаров на Украину с 1 июня

ТАССвчера в 10:47
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 07:22, Ашберн
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Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 19

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Ранее сообщалось, что ради НАТО Украина упразднит прапорщиков.
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Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

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Боль в боку у жительницы Великобритании оказалась симптомом рака

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Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
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Политика

Амстердам «принял во внимание» претензии Малайзии по катастрофе MH17

В правительстве Нидерландов заявили, что приняли во внимание критические заявления премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамади относительно расследования крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом в июле 2014 года.
Обновлено в 01:25
Авто

Mazda сообщила российские цены на обновленный кроссовер Mazda CX-5

Компания Mazda представила обновленный кроссовер CX-5 для России, который комплектуется модернизированной системой G-Vectoring Control Plus, а также мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto.
Обновлено вчера в 08:32
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Матч между «Зенитом» и «Барселоной» может состояться 1 августа

Товарищески футбольный матч между петербургским "Зенитом" и испанской "Барселоной" может пройти в России 1 августа, сообщает Mundo Deportivo.
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В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен.
Обновлено вчера в 19:54
Политика

Минюст США проведёт антимонопольное расследование в отношении Google

Министерство юстиции США ведёт подготовку к началу антимонопольного расследования в отношении корпорации Alphabet, которая владеет Google.
Обновлено вчера в 21:59
Общество

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Роскомнадзор призывает родителей сохранять конфиденциальность своих детей, отказавшись от публикации их фотографий в социальных сетях, которые могут использовать недоброжелатели или преступники.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие

На Украине пообещали премировать военных перед отправкой в Донбасс

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Шоу-бизнес

Ольга Бузова назвала нападки Собчак в ее адрес «дешевыми понтами»

В своем блоге в Instagram певица назвала нападки светской львицы "дешевыми понтами".
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В Биробиджане Еврейской автономной области (ЕАО) детям полицейских раздали автоматы и бронежилеты.
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Общество

Около 150 учителей не хватает в селах Томской области

Около 150 учителей не хватает в селах Томской области Порядка 150 человек составит дефицит учителей в малых селах Томской области на новый учебный год.
Обновлено в 02:00
Политика

Зеленский выступил за сохранение санкций против России

«Спасибо за поддержку санкционной политики против России — и надеюсь на её продолжение, пока украинские территории не будут возвращены полностью», — цитирует пресс-служба президента Зеленского.
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Президент США Дональд Трамп назвал Меган Маркл «противной»

Президент США Дональд Трамп назвал супругу британского принца Гарри Меган Маркл «противной» за ее высказывания о нем в прошлом.
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Названы причины резкого падения цен на нефть

Эксперт центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко заявила, что резкое падение цен на нефть на 10% и больше обусловлено спекулятивными операциями на рынке финансов.
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Обновлено 30 мая в 03:43
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Представитель министерства торговли Китая Гао Фэн (Gao Feng) заявил сегодня, что КНР создаст «список организаций», в который, в частности, войдут иностранные компании, прекратившие или сократившие свой бизнес с китайскими фирмами.
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Шунин: в сборной России мы не делим соперников на слабых и сильных

Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин рассказал о подготовке к матчам отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года со сборными Кипра и Сан-Марино.
Обновлено в 07:16
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