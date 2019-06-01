Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силуBFM.ru 02:37
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
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В России вступил в силу запрет на поставки угля на Украину без разрешения МЭР
Rambler News Service04:52
Минэкономразвития составило список компаний, которые смогут продавать топливо Украине
Интерфаксвчера в 11:05
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 07:22, Ашберн
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