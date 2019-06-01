Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силуBFM.ru 02:37
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
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В России вступил в силу запрет на поставки угля на Украину без разрешения МЭР
Rambler News Service04:52
Минэкономразвития составило список компаний, которые смогут продавать топливо Украине
Интерфаксвчера в 11:05
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 06:34, Ашберн
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На заводе в Дзержинске произошло два взрыва
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В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
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Бета EMUI 9.1 стала доступна для 14 смартфонов Huawei и Honor
Следующие модели получат EMUI 9.1: Huawei Mate 10 Mate 10 Pro Mate 10 Porsche Design Mate RS Porsche Desig P20 P20 Pro nova 3 nova 3i Maiman 7 Enjoy 9 Plus Honor 10 Honor V10 Honor Play Honor 8X Чуть позже обновление станет доступным для Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, nova 4, nova 4e, nova 2s, Honor V9 и Honor 9. EMUI 9.1 вносит множество новых функций и исправлений.
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Вице-премьер Украины пригрозил власти переворотом из-за языка
Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил власти страны переворотом, если она отменит принятый ранее закон об исключительности украинского языка.
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Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
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Эксперты посчитали, сколько нужно отдыхать
В ходе исследования эксперты выяснили положительное влияние каникул на психологическое состояние и изменения поведения генов, в конкретном случае ген иммунной системы.
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Авто
Обнародованы дебютные снимки 4-дверного пикапа Lada 4x4
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Сразу после смерти артистки Веру под крыло взяли бабушка с дедушкой, родители Юлии Началовой.
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Эндрю Робертсон: «После поражения от „Реала“ в предыдущем финале ЛЧ не хотел ни с кем разговаривать»
Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон рассказал, какие эмоции испытал после поражения в финале Лиги чемпионов в прошлом сезоне.
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Происшествия
Бывший глава Ивановской области задержан по делу о коррупции
Бывший глава Ивановской области Павел Коньков задержан по делу о коррупции, сообщила в субботу, 1 июня, официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, пишет ТАСС.
Обновлено в 05:00
Общество
Полицейским в Бельгии разрешили употреблять алкоголь на корпоративах
Сотрудникам федеральной полиции Бельгии разрешили приносить алкоголь на корпоративы, чтобы повысить сплоченность коллектива, сообщил телеканал RTBF со ссылкой на внутреннюю инструкцию.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В подмосковном Чехове загорелись три цистерны с топливом
Три цистерны с дизельным топливом загорелись в субботу днем на площади 200 квадратных метров на частном предприятии в городском округе Чехов Московской области, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Федор Польшин.
Обновлено в 05:58
Здоровье
Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей
Обновлено вчера в 21:26
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Составлен топ-7 моделей авто с самыми интересными идеями
Обновлено в 05:53
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Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
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Россиянам сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено вчера в 00:00
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Анастасии Волочковой из бюджета
Как стало известно, Анастасия Волочкова все же выступит на открытии курортного сезона в Анапе.
Обновлено вчера в 08:31
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Три основные причины рака легких озвучили специалисты
Специалисты выделяют три главные причины рака легких.
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Футбол
Аршавин рассказал, кто станет победителем Лиги чемпионов
Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин заявил, что «Ливерпуль» победит «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов.
Обновлено в 05:34
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В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг
В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.
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Зеленский выступил за сохранение санкций против России
«Спасибо за поддержку санкционной политики против России — и надеюсь на её продолжение, пока украинские территории не будут возвращены полностью», — цитирует пресс-служба президента Зеленского.
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Китай готовит свой «чёрный» список для фирм из США
Представитель министерства торговли Китая Гао Фэн (Gao Feng) заявил сегодня, что КНР создаст «список организаций», в который, в частности, войдут иностранные компании, прекратившие или сократившие свой бизнес с китайскими фирмами.
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К началу летнего сезона рост турпотока в Турцию составил 34%
По данным Министерства культуры и туризма Турецкой Республики, в апреле текущего года страну посетили 391,6 тыс. российских граждан, что на 38% больше, чем в том же месяце прошлого года.
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Стилист Рогов осудил Собчак за высказывания об одежде Бузовой
Стилист Александр Рогов назвал неэтичным поведение Ксении Собчак, рассказавшей в своем YouTube-шоу, что один «очень модный» дизайнер просил ее повлиять на Ольгу Бузову, чтобы певица не носила вещи его бренда.
Обновлено вчера в 11:25
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Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
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В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда
Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.
Обновлено в 00:06
Здоровье
Боль в боку у жительницы Великобритании оказалась симптомом рака
Обновлено вчера в 10:56