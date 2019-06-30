Политика
В России вступили в силу ограничения на госзакупки импортных винВести.Ru вчера в 20:17
С 1 июля в России вступают в силу ограничения на госзакупки ряда иностранных вин. Согласно соответствующему постановлению правительства, ограничения касаются закупок для государственных и муниципальных нужд импортного вина, а также игристого, фруктового и ликерного вина.
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Минсельхоз РФ ранее указывал, что решение о запрете закупок госучреждениями зарубежных вин позитивно отразится на отрасли: такая мера позволит ускорить развитие российских виноградарей и виноделов, а также откроет дополнительный канал сбыта для отечественных производителей.РИА Новостивчера в 18:46
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 00:09, Вашингтон
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России изменились правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 22:48
Общество
Опрос показал, что большинство россиян проводит досуг у телевизора
Просмотр фильмов и сериалов является наиболее популярным занятием у сограждан в свободное время, подобным образом свой досуг ежедневно проводит каждый второй россиянин, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
Неизвестные обстреляли кортеж ливанского министра
Обновлено вчера в 12:59
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Обновлено вчера в 20:43
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Медведев рассказал о допускающих хамство единороссах
Инструменты внутреннего и внешнего контроля "Единой России" должны избавить партию от чванства и хамства, заявил председатель партии, премьер-министр России Дмитрий Медведев в статье, опубликованной в газете "Известия".
Обновлено вчера в 17:25
Политика
Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко
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Политика
Премьер Канады попал в неловкую ситуацию на саммите G20
Обновлено вчера в 11:13
Армия и оружие
В России начинается производство С-500
В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено вчера в 08:41
Здоровье
Регистрация отдельных игроков фармрынка РФ в системе маркировки начинается с 1 июля
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Обновлено вчера в 17:22
Авто
Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля
Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
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Политика
Противники возвращения России в ПАСЕ готовят резолюцию
Несколько государств начнут работу над резолюцией по вопросу возвращения России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил маршал Сената Польши Станислав Карчевский.
Обновлено вчера в 15:19
Общество
В МЧС назвали причину наводнения в Иркутской области
Причиной сложной паводковой обстановки в Иркутской области являются проливные дожди и таяние в горах Восточного Саяна.
Обновлено вчера в 12:04
Энергетика
Цены на газ «Газпрома» повысились для всех категорий потребителей
С 1 июля ФАС РФ повышает регулируемые цены на газ "Газпрома".
Обновлено вчера в 22:57
Общество
Названы регионы России, где за ЖКХ платили меньше 500 рублей
Самыми дешевыми услуги ЖКХ оказались в Дагестане, где в среднем в 2018 году платеж составлял 457 рублей с человека.
Обновлено 29 июня в 23:57
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено вчера в 03:01
Экономика
Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 года
С 1 июля проиндексирован тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон».
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Соловьев высмеял отказ Катамадзе выступать в России
Телеведущий Владимир Соловьев высмеял заявление грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе выступать в России.
Обновлено вчера в 17:14
Общество
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов
Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено 29 июня в 10:58
Происшествия
В Индонезии задержан лидер крупной террористической организации
Полиция Индонезии арестовала предполагаемого главаря террористической группировки "Джамаа Исламия" Пара Виджаянто, сообщает газета The Straits Times.
Обновлено вчера в 22:34
Общество
Архангельского губернатора освистали на Дне города
Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия
Под Волгоградом задержали банду автоугонщиков
Пятерых мужчин, подозреваемых в серийной краже автомобилей, задержали в Волгоградской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:03
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено вчера в 09:10
Общество
Около 14 тысяч беженцев из лагеря «Рукбан» прошли реабилитацию в Хомсе
Около 14 тысяч беженцев из лагеря "Рукбан" в Сирии прошли реабилитацию в городе Хомс, сообщил журналистам начальник центра временного размещения беженцев Ахмед Салим.
Обновлено вчера в 22:06
Экономика
С 1 июля потребительские кредиты станут доступнее
С начала июля процентная ставка по договору потребительского займа не может превышать 1% в день.
Обновлено вчера в 20:03
Баскетбол
Россиянки пробились в плей-офф Евробаскета с одной победой
Обновлено вчера в 15:29
Авто
Volkswagen изменил цены на пикап Volkswagen Amarok
Как сообщают аналитики, минимальная стоимость пикапа сохранилась на прежне уровне и по-прежнему составляет 2 428 700 рублей за исполнение Trendline, которое приводится в движение 2,0-литровым двигателем с отдачей 140 л. с. Отметим, что ранее изменение цен на Volkswagen Amarok было зафиксировано в январе текущего года.
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Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала о своих недостатках
Популярная телеведущая Лера Кудрявцева откровенно рассказала своим поклонникам о своих «пороках», от которых она не может избавиться уже долгие годы.
Обновлено вчера в 12:56
Путешествия
СМИ: в Таиланде появится обязательная страховка для туристов
Обязательное медицинское страхование для иностранных туристов стоимостью 20 батов (65 центов) появится в 2019 году в Таиланде.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
В США десять человек погибли в результате крушения самолета
В результате крушения легкого двухмоторного самолета в американском штате Техас погибли десять человек, сообщает местный телеканал CBS DFW со ссылкой на представителя города.
Обновлено вчера в 19:16
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
Обновлено вчера в 14:37