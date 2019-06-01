Политика

Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силуИзвестия 03:16

Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу в субботу, 1 июня. Это следует из постановления правительства от 18 апреля 2018 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Вступил в силу запрет на экспорт топлива на Украину

РИА Новости02:31

МЭР подготовило список компаний, которые смогут возить нефть на Украину

Росбалтвчера в 11:29

Вступил в силу запрет на поставки топлива и угля на Украину

Аргументы и Факты01:55

Минэкономики составило список компаний для поставок нефтепродуктов и угля на Украину

Коммерсантъвчера в 14:30

Россия ограничила экспорт топлива и нефти на Украину

Российская газета02:00

Минэкономразвития составило список компаний, которые смогут продавать топливо Украине

Интерфаксвчера в 11:05

МЭР предложило перечень компаний для поставок отдельных товаров на Украину с 1 июня

ТАССвчера в 10:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 03:35, Ашберн
Футбол

Защитник «Нанта», интересовавший «Зенит», перейдет в «Севилью»

«Севилья» официально объявила о принципиальном соглашении с «Нантом» по трансферу защитника Диего Карлоса.
Обновлено вчера в 17:47
Политика

Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июне

Японское правительство решило не заключать с российской стороной рамочное соглашение по мирному договору в июне на саммите G20.
Обновлено вчера в 20:23
Шоу-бизнес

Надежда Кадышева: «Врачи не раз спасали меня»

Надежда Кадышева редко появляется на телеэкранах в последние годы — большую часть времени она в разъездах на гастролях с ансамблем, который стал ей второй семьей.
Обновлено в 01:00
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9T показали на живых фото

В Сети показали живые фото Xiaomi Mi 9T, являющегося международной версией смартфона Redmi K20.
Обновлено в 02:05
Происшествия

В Керченском проливе стартовал рекордный массовый заплыв

Рекордный по числу участников заплыв через Керченский пролив стартовал в субботу, в нем принимают участие 50 спортсменов, сообщила РИА Новости представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова.
Обновлено в 03:15
Музыка

На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой

Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия

Число жертв стрельбы в Вирджинии выросло до 12 человек

При стрельбе в городе Вирджиния-Бич штата Вирджиния на восточном побережье США, которую устроил вечером в пятницу, 31 мая, 40-летний местный житель по имени ДеВэйн Крэддок, погибли 12 человек и четверо получили ранения.
Обновлено в 03:18
Политика

В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Общество

В Роспотребнадзоре раскрыли схему обмана в автосалонах

Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора выявили множество нарушений прав потребителей в автосалонах.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено в 03:01
Происшествия

В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда

Обновлено в 00:06
Общество

В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу

В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Общество

Опубликовано фото смеющегося Ким Чен Ына в окружении рыдающих детей

Северокорейское центральное телеграфное агентство (ЦТАК) рассказало о посещении главой государства Ким Чен Ыном дворца школьников "Путь учебы в 1000 ли" и разместило его фото в окружении рыдающих детей.
Обновлено в 02:33
Общество

В России супруги смогут написать совместное завещание

Составление супругами совместного завещания и заключение гражданами наследственного договора стало возможно с 1 июня согласно вступившим сегодня в силу поправкам в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации.
Обновлено вчера в 21:34
Авто

В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей

Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Экономика

НТВ сообщил о выводе Ходорковским из России $51 млрд

Согласно расследованию телеканала НТВ, которое связано с бизнесменом и приватизацией ЮКОСа в 1990-х годах, под названием «Кровавая империя Михаила Ходорковского», на эту сумму были выведены дивиденды миноритарных акционеров, а большая часть средств в настоящее время находится в Нидерландах.
Обновлено вчера в 08:14
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 02:16
Политика

В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг

В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия

Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей

Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено вчера в 08:00
Армия и оружие

Япония сохраняет требования к КНДР по разоружению

Решение проблемы ядерного разоружения и похищенных людей позволит нормализовать отношения между Японией и КНДР, уверен министр обороны Японии Такэси Ивая.
Обновлено в 02:45
Космос

Экипаж SpaceX завершил подготовку в России к полёту на МКС

Первый экипаж американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX завершил подготовку к полёту на МКС в российском Центре подготовки космонавтов.
Обновлено в 02:21
Политика

Вице-премьер Украины пригрозил власти переворотом из-за языка

Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил власти страны переворотом, если она отменит принятый ранее закон об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:24
Энергетика

Цены на газ для населения Украины снизятся почти на $20 — «Нафтогаз»

Цены на газ для населения Украины снизятся в июле почти на 20 долларов, заявили в госкомпании «Нафтогаз Украины», сообщает УНН.
Обновлено вчера в 08:21
Наука

В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам

Увеличенное изображение излучающего катода, изготовленного из углеволокна (b). / ©Пресс-служба МФТИ, фото предоставлено авторами исследования Второе достижение ученых физтеха — им удалось сконструировать компактный источник питания для автокатодной катодолюминесцентной лампочки, обеспечивающий необходимые для эффективной эмиссии электронов киловольты.
Обновлено 30 мая в 05:59
Политика

Против Порошенко завели дело о захвате власти

Очередное уголовное дело возбудило госбюро расследований Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-замглавы администрации Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова.
Обновлено вчера в 09:18
Политика

На Украине сменили правила написания русских фамилий

Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено вчера в 13:12
Политика

Водителей туристических автобусов в Турции обучат безопасности

Обновлено вчера в 21:39
Кино

Роберт Паттинсон получил роль Бэтмена

Многие, как и в случае с последним, восприняли в штыки подобный вариант, зная Паттинсона лишь по «Сумеркам».
Обновлено вчера в 12:00
Политика

Амстердам «принял во внимание» претензии Малайзии по катастрофе MH17

В правительстве Нидерландов заявили, что приняли во внимание критические заявления премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамади относительно расследования крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом в июле 2014 года.
Обновлено в 01:25
Происшествия

На Сицилии произошло извержение вулкана Этна

На итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна, который является крупнейшим из действующих на территории Европы.
Обновлено вчера в 14:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное