Энергетика
Запрет США на иранскую нефть назвали подарком для РоссииВзгляд.ру 14:45
От введения США полного запрета на иранскую нефть пострадает сам Вашингтон и его западноевропейские союзники, в то время как Россия только выиграет, считают американские СМИ.
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Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Польша уведомила Белоруссию об остановке транзита нефти по нефтепроводу «Дружба», направив телефонограмму от компании PERN, являющейся оператором польского участка нефтепровода.
Обновлено в 17:05
Общество
В Японии выплатят компенсацию жертвам принудительной стерилизации
Парламент Японии принял решение о выплате компенсаций гражданам, подверженным принудительной стерилизации в 1948-1996 годы прошлого века.
Обновлено в 14:20
Политика
Посольство США сочло абсурдным указ Путина о паспортах для ДНР и ЛНР
Американское посольство на Украине осудило указ российского президента Владимира Путина об упрощении предоставления гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 15:52
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в дерби
Обновлено в 16:56
Экономика
Россияне избавляются от дач из-за новых налогов
Обновлено вчера в 23:50
Футбол
Сергей Семак назвал победу над «Динамо» заслуженной
Обновлено в 16:51
Политика
Песков рассказал, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин намерен выстраивать с Киевом отношения с учетом действий лидера второго тура выборов на Украине Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:34
Энергетика
Правительство решило профинансировать дешевый бензин в России
С 2019 года в России действует механизм демпфера, в рамках которого государство компенсирует компаниям разницу между ценой на бензин на российском рынке и ценой экспортных поставок.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
Американский журнал расхвалил российский танк Т-14 «Армата»
Небезызвестный американский журнал The National Interest в очередной раз решил опубликовать статью о танке Т-14 "Армата".
Обновлено в 13:03
Хоккей
Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа
Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено в 15:42
Политика
МИД РФ: угрозы России американскими авианосцами вызывают сожаления
Высказывания посла США в РФ Джона Хантсмана об угрозе России американскими авианосцами вызывают сожаления.
Обновлено в 10:59
Музыка
Игорь Акинфеев с женой снялись в клипе группы «Руки вверх»
В 2012 году спортсмен снялся в видео на песню «Открой мне дверь».
Обновлено в 04:42
Футбол
«Лацио» обыграл «Милан» и вышел в финал Кубка Италии
В ответном полуфинальном матче турнира римская команда на выезде с минимальным счетом обыграла «Милан» — 1:0.
Обновлено в 16:39
Шоу-бизнес
Меган Маркл планирует выйти из декрета «по-американски»
Как стало известно, Маркл сообщила своим помощникам, что не собирается засиживаться в декретном отпуске и вернется к делам спустя всего три месяца после родов.
Обновлено в 07:40
Футбол
Главный врач «Зенита» осмотрел Кокорина в СИЗО
Обновлено в 13:53
Кино
«Мстители» установили рекорд по предпродажам билетов в России
В Disney заявили, что новые «Мстители» установили рекорд по сумме предпродаж среди всех фильмов, выходивших в прокат в России, передает ТАСС.
Обновлено в 15:29
Гаджеты
Названа причина поломок Samsung Galaxy Fold
Обновлено в 12:26
Здоровье
Частые запоры назвали предвестниками рака
Обновлено вчера в 12:54
Политика
В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»
Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал на фото своего 5-месячного сына
Актер Сергей Безруков решил поздравить своего сына с маленьким праздником - пятым месяцем рождения.
Обновлено в 15:01
Экономика
Запреты на полеты 737 MAX обойдутся Boeing в $1 млрд
В среду Boeing опубликовала корпоративную отчетность, в которой говорится, что чистая прибыль компании в первом квартале текущего года снизилась по сравнению с показателем за аналогичный период год назад на 13%, до около $2,2 млрд.
Обновлено в 11:53
Космос
Пришельцы подали знак NASA, показав «Медузу Горгону» – уфолог
Обновлено вчера в 22:04
Музыка
Пугачева заявила, что была шокирована концертом Серебренникова
Звезда российской эстрады Алла Пугачева заявила, что была приятно шокирована концертом режиссера Кирилла Серебренникова с участием артистов «Гоголь-центре», который они подготовили к ее юбилею.
Обновлено в 16:48
Общество
Россияне смогут бесплатно звонить с уличных таксофонов по всей стране
ПАО "Ростелеком" с июня отменяет плату за телефонные соединения, совершаемые с универсальных таксофонов на всей территории РФ, сообщил глава госоператора Михаил Осеевский на расширенном заседании коллегии Россвязи.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков
Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 13:19
Происшествия
Пропавший в Липецке 7-летний школьник нашелся
В Липецке благополучно закончились поиски 7-летнего мальчика, который пропал днем.
Обновлено в 12:54
Экономика
Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах
Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 13:38
Гаджеты
Свежие дорожные карты Intel: не ждите 10-нанометровых настольных процессоров ещё минимум два с половиной года
Компания Intel уже не раз говорила о том, что 10-нанометровые процессоры Ice Lake точно выйдут в конце текущего года.
Обновлено в 13:25
Энергетика
Гройсман посоветовал «Нафтогазу» искать дешевый газ «по всему миру»
Премьер предложил компании увеличивать добычу украинского газа и заодно искать «дешевый газ по всему миру», чтобы граждане страны могли получить его по низкой цене.
Обновлено вчера в 20:43