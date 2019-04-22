Энергетика

Запрет США на иранскую нефть назвали подарком для РоссииВзгляд.ру 14:45

От введения США полного запрета на иранскую нефть пострадает сам Вашингтон и его западноевропейские союзники, в то время как Россия только выиграет, считают американские СМИ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Запрет США на иранскую нефть назвали подарком для России

Взгляд.ру14:45

В пользу третьих лиц: кому на руку сыграют санкции США против Ирана

Известия17:02

Куда двинутся цены на нефть?

SeaNews05:37

Американский запрет на иранскую нефть станет большим подарком для России

Новостной фронт13:47

США укрепили экономику России введением нефтяных санкций против Ирана

Экономика сегодня04:52

Призрак эмбарго: ждут ли российскую нефть санкции по иранскому образцу

РБК03:32

Трамп заставляет мировых лидеров определиться в отношении Ирана

REGNUM02:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 17:17, Ашберн
Энергетика

Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»

Польша уведомила Белоруссию об остановке транзита нефти по нефтепроводу «Дружба», направив телефонограмму от компании PERN, являющейся оператором польского участка нефтепровода.
Обновлено в 17:05
Общество

В Японии выплатят компенсацию жертвам принудительной стерилизации

Парламент Японии принял решение о выплате компенсаций гражданам, подверженным принудительной стерилизации в 1948-1996 годы прошлого века.
Обновлено в 14:20
Политика

Посольство США сочло абсурдным указ Путина о паспортах для ДНР и ЛНР

Американское посольство на Украине осудило указ российского президента Владимира Путина об упрощении предоставления гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 15:52
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в дерби

Обновлено в 16:56
Экономика

Россияне избавляются от дач из-за новых налогов

Обновлено вчера в 23:50
Футбол

Сергей Семак назвал победу над «Динамо» заслуженной

Обновлено в 16:51
Политика

Песков рассказал, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин намерен выстраивать с Киевом отношения с учетом действий лидера второго тура выборов на Украине Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:34
Энергетика

Правительство решило профинансировать дешевый бензин в России

С 2019 года в России действует механизм демпфера, в рамках которого государство компенсирует компаниям разницу между ценой на бензин на российском рынке и ценой экспортных поставок.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие

Американский журнал расхвалил российский танк Т-14 «Армата»

Небезызвестный американский журнал The National Interest в очередной раз решил опубликовать статью о танке Т-14 "Армата".
Обновлено в 13:03
Хоккей

Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа

Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено в 15:42
Политика

МИД РФ: угрозы России американскими авианосцами вызывают сожаления

Высказывания посла США в РФ Джона Хантсмана об угрозе России американскими авианосцами вызывают сожаления.
Обновлено в 10:59
Музыка

Игорь Акинфеев с женой снялись в клипе группы «Руки вверх»

В 2012 году спортсмен снялся в видео на песню «Открой мне дверь».
Обновлено в 04:42
Футбол

«Лацио» обыграл «Милан» и вышел в финал Кубка Италии

В ответном полуфинальном матче турнира римская команда на выезде с минимальным счетом обыграла «Милан» — 1:0.
Обновлено в 16:39
Шоу-бизнес

Меган Маркл планирует выйти из декрета «по-американски»

Как стало известно, Маркл сообщила своим помощникам, что не собирается засиживаться в декретном отпуске и вернется к делам спустя всего три месяца после родов.
Обновлено в 07:40
Футбол

Главный врач «Зенита» осмотрел Кокорина в СИЗО

Обновлено в 13:53
Технологии

«Яндекс.Такси» представило систему контроля усталости водителя

Обновлено в 10:45
Кино

«Мстители» установили рекорд по предпродажам билетов в России

В Disney заявили, что новые «Мстители» установили рекорд по сумме предпродаж среди всех фильмов, выходивших в прокат в России, передает ТАСС.
Обновлено в 15:29
Гаджеты

Названа причина поломок Samsung Galaxy Fold

Обновлено в 12:26
Здоровье

Частые запоры назвали предвестниками рака

Обновлено вчера в 12:54
Политика

В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»

Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес

Сергей Безруков показал на фото своего 5-месячного сына

Актер Сергей Безруков решил поздравить своего сына с маленьким праздником - пятым месяцем рождения.
Обновлено в 15:01
Экономика

Запреты на полеты 737 MAX обойдутся Boeing в $1 млрд

В среду Boeing опубликовала корпоративную отчетность, в которой говорится, что чистая прибыль компании в первом квартале текущего года снизилась по сравнению с показателем за аналогичный период год назад на 13%, до около $2,2 млрд.
Обновлено в 11:53
Космос

Пришельцы подали знак NASA, показав «Медузу Горгону» – уфолог

Обновлено вчера в 22:04
Музыка

Пугачева заявила, что была шокирована концертом Серебренникова

Звезда российской эстрады Алла Пугачева заявила, что была приятно шокирована концертом режиссера Кирилла Серебренникова с участием артистов «Гоголь-центре», который они подготовили к ее юбилею.
Обновлено в 16:48
Общество

Россияне смогут бесплатно звонить с уличных таксофонов по всей стране

ПАО "Ростелеком" с июня отменяет плату за телефонные соединения, совершаемые с универсальных таксофонов на всей территории РФ, сообщил глава госоператора Михаил Осеевский на расширенном заседании коллегии Россвязи.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков

Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 13:19
Происшествия

Пропавший в Липецке 7-летний школьник нашелся

В Липецке благополучно закончились поиски 7-летнего мальчика, который пропал днем.
Обновлено в 12:54
Экономика

Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах

Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 13:38
Гаджеты

Свежие дорожные карты Intel: не ждите 10-нанометровых настольных процессоров ещё минимум два с половиной года

Компания Intel уже не раз говорила о том, что 10-нанометровые процессоры Ice Lake точно выйдут в конце текущего года.
Обновлено в 13:25
Энергетика

Гройсман посоветовал «Нафтогазу» искать дешевый газ «по всему миру»

Премьер предложил компании увеличивать добычу украинского газа и заодно искать «дешевый газ по всему миру», чтобы граждане страны могли получить его по низкой цене.
Обновлено вчера в 20:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное