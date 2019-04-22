Запрет США на иранскую нефть назвали подарком для РоссииВзгляд.ру 14:45

От введения США полного запрета на иранскую нефть пострадает сам Вашингтон и его западноевропейские союзники, в то время как Россия только выиграет, считают американские СМИ.

Запрет США на иранскую нефть назвали подарком для России

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