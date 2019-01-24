Политика

«Заправившего пиджак в трусы» Порошенко высмеяли в сетиREGNUM 04:58

Пользователи сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, который, фотографируясь со спикером израильского парламента Юлием Эдельштейном, забыл поправить пиджак. Украинский общественный деятель Татьяна Монтян в своем Telegram написала, что Порошенко «заправил пиджак в трусы».
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«Заправленный в трусы» пиджак Порошенко объяснили заговором

URA.Ru09:05

Порошенко высмеяли за «заправленный в трусы» пиджак

Российская газета06:29

В Сети высмеяли Порошенко, заправившего пиджак в штаны

РИА Новости06:51

Всемирный заговор: эксперт по протоколу объяснила фото с «заправившим пиджак в трусы» Порошенко

ФАН07:20

Эксперт прокомментировала фотографию Порошенко с заправленным пиджаком

RT на русском07:53

Порошенко шокировал Израиль пиджаком в ширинке

Национальная служба новостей03:11

Порошенко заправил пиджак в трусы на встрече в Иерусалиме

Свободная Пресса02:25

Порошенко вышел к Израилю с пиджаком в ширинке

Вести.UZ04:48
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Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 13:31, Ашберн
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Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой.
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«Автотор» начал выпуск новой модели седана KIA K900 в Калининграде

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Полиция Гернси прекратила поиски пропавшего самолета, на борту которого находился новичок "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, передает "Советский спорт".
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По предварительной информации, полицейские, на которых было совершено нападение, являются сотрудниками ДПС.
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Армия и оружие

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В интернете появились снимки перспективного российского тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Охотник».
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Boeing провел успешное испытание беспилотного аэротакси

Полет прошел в Манассасе, штат Виргиния, говорится в сообщении корпорации.
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Авто

Bentley представит в Женеве специальную юбилейную модель

В честь знаменательного события в истории компании Bentley - столетнего юбилея - в 2019 году будет выпущена специальная модель.
Обновлено вчера в 23:04
Транспорт

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Градостроительно-земельная комиссия Москвы в четверг одобрила проект планировки продления Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта Внуково, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
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В Историческом музее пропала древняя икона

Государственный исторический музей в Москве обратился в полицию с заявлением о пропаже древней иконы "Богоматерь Смоленская Шуйская" (Вологда, XVI век), рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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Спорт

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ПАСЕ приняла резолюцию о деэскалации конфликта в Азовском море Захваченным в Керченском проливе украинским морякам нужно оказывать помощь в соответствии с Женевскими конвенциями, в том числе Конвенцией об обращении с военнопленными.
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Компания Skoda подтвердила создание нового кроссовера — компактная модель получит имя Kamiq, сообщает чешский автопроизводитель.
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Гаджеты

Бывший топ-менеджер Samsung решит проблемы Apple с аккумуляторами

Согласно профилю в социальной сети LinkedIn, СунХо Ан в декабре присоединился к команде Apple в качестве международного главы подразделения по разработке аккумуляторов.
Обновлено в 02:00
Наука

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Ученые использовали фибробласты макаки-донора для клонирования пяти новых обезьян при помощи метода переноса ядра соматической клетки - так называемого "терапевтического клонирования".
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В Сети появились новые живые фото Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+

В Сети опубликовали новые живые фотографии флагманов Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+. Соответствующую информацию приводит iXBT.com.
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Происшествия

В школе во Владивостоке во время пожара был закрыт эвакуационный выход

Прокуратура Приморского края выявила нарушения после пожара в средней школе №33 Владивостока, который произошел в четверг.
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Компания Зараха Илиева и Года Нисанова, которой принадлежат торговый комплекс «Фуд Сити», ТРЦ «Европейский» и целый ряд других объектов, заняла первое место в рейтинге королей недвижимости Forbes восьмой год подряд.
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Следствие настаивает на аресте миллиардера Михальченко

Обновлено в 07:40
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Собянин рассказал о развитии детских технопарков в Москве

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