«Заправившего пиджак в трусы» Порошенко высмеяли в сетиREGNUM 04:58

Пользователи сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, который, фотографируясь со спикером израильского парламента Юлием Эдельштейном, забыл поправить пиджак. Украинский общественный деятель Татьяна Монтян в своем Telegram написала, что Порошенко «заправил пиджак в трусы».

«Заправившего пиджак в трусы» Порошенко высмеяли в сети

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