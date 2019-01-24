Политика
«Заправившего пиджак в трусы» Порошенко высмеяли в сетиREGNUM 04:58
Пользователи сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, который, фотографируясь со спикером израильского парламента Юлием Эдельштейном, забыл поправить пиджак. Украинский общественный деятель Татьяна Монтян в своем Telegram написала, что Порошенко «заправил пиджак в трусы».
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Политика
Украинский депутат толкнул журналистку Скабееву
Обновлено в 18:20
Политика
Стрелки часов Судного дня оставили на прежней отметке
Стрелки символических часов Судного дня, движение которых отражает уровень опасности ядерной войны и угрозы, связанные с климатом, после анализа новых рисков было решено оставить на прежней отметке – в двух минутах от полуночи.
Обновлено в 17:53
Технологии
В Apple сократили отдел по разработке беспилотников на 200 человек
Некоторые сотрудники были переведены в другие подразделения компании, а часть были уволены совсем.
Обновлено в 13:07
Происшествия
В жилом доме в Балашихе произошел взрыв
В жилой многоэтажке в подмосковной Балашихе произошел пожар. Ему предшествовал взрыв, рассказал источник ТАСС в экстренных службах.
Обновлено в 13:00
Общество
Раскрыт доход заявившей о ненужности денег после 30 лет чиновницы
Писарева объяснила это тем, что женщинам, которые рожают детей после 30 лет, "никакие деньги уже не нужны", а "малыш, которого они будут любить", важнее.
Обновлено в 09:15
Политика
Сенат США не принял законопроект Трампа по прекращению шатдауна
Сенат США не принял предложение американского лидера Дональда Трампа по прекращению приостановки работы правительства страны.
Обновлено в 15:17
Происшествия
Появилось видео нападения на полицейских в Нальчике
В Сети появилась видеозапись с кадрами нападения на сотрудников ДПС в столице Кабардино-Балкарии.
Обновлено в 13:20
Авто
Новый компактный кроссовер Skoda получит название Kamiq
Как сообщает пресс-служба Skoda, новая модель SUV получит название Kamiq.
Обновлено в 04:11
Авто
Toyota представила спецверсию Land Cruiser 200
Компания Toyota рассекретила специальную версию внедорожника Land Cruiser 200 под названием Heritage Edition.
Обновлено в 05:18
Авто
«Автотор» начал выпуск новой модели седана KIA K900 в Калининграде
Российский автомобильный холдинг "Автотор" приступил к серийному производству новой модели седана KIA K900 на заводе в Калининграде, сообщила в четверг пресс-служба компании.
Обновлено в 12:26
Гаджеты
Vivo показала концепт смартфона без разъемов
Более подробная информация о технических характеристиках Vivo Apex 2019 будет доступна во время презентации на выставке MWC, которая состоится с 25 по 28 февраля.
Обновлено в 09:42
Авто
Составлен ТОП-10 самых популярных иномарок на вторичном рынке России
Обновлено в 09:09
Общество
В Нью-Йорке пентхаус продали за рекордные $238 млн
Обновлено в 10:57
Происшествия
Полиция прекратила поиски пропавшего самолёта с футболистом «Кардиффа»
Полиция острова Гернси сообщила об окончательном прекращении поисковых работ пропавшего самолёта, на борту которого находился аргентинский нападающий футбольного клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Сала.
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес
Виторган отреагировал на новое появление Собчак в компании Богомолова
Актер Максим Виторган попросил больше не сообщать ему о том, что его супруга Ксения Собчак снова замечена в компании режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывают роман.
Обновлено в 18:32
Армия и оружие
Появились новые фото тяжелого российского беспилотника «Охотник»
В сети появились фотографии, на которых, предположительно, изображен российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) С-70 "Охотник".
Обновлено в 08:57
Авто
Bentley представит в Женеве специальную юбилейную модель
В честь знаменательного события в истории компании Bentley - столетнего юбилея - в 2019 году будет выпущена специальная модель.
Обновлено вчера в 23:04
Экономика
Средняя стоимость страхования жилья от ЧС составит 150 рублей в месяц
Средняя стоимость страхования жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) составит около 150 рублей в месяц.
Обновлено в 06:37
Космос
Ученые назвали новую теорию появления жизни на Земле
Обновлено в 03:02
Спорт
Тарасова и Морозов заняли второе место на чемпионате Европы
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли серебряную медаль в парном катании на чемпионате Европы в Минске.
Обновлено в 15:04
Политика
США отозвали часть своих дипломатов из Венесуэлы
США приняли решение отозвать часть своих дипломатов из посольства в Каракасе, сообщает 24 января Associated Press со ссылкой на Госдепартамент.
Обновлено в 18:21
Транспорт
Калининско-Солнцевскую линию метро продлят до аэропорта Внуково
Градостроительно-земельная комиссия Москвы в четверг одобрила проект планировки продления Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта Внуково, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Из Государственного исторического музея украли старинную икону
В московскую полицию 23 января обратились сотрудники Государственного исторического музея (ГИМ), которые сигнализировали об исчезновении из фондов учреждения старинной иконы «Богоматерь Шуйская-Смоленская», сообщает 24 января телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:41
Политика
Алекс Салмонд отпущен после допроса
Бывший первый министр Шотландии, ведущий политической программы The Alex Salmond Show на канале RT Алекс Салмонд отпущен после допроса.
Обновлено в 10:08
Гаджеты
В Сети появились новые живые фото Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+
В Сети опубликовали новые живые фотографии флагманов Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+. Соответствующую информацию приводит iXBT.com.
Обновлено в 12:21
Экономика
Банк России запустит систему быстрых платежей 28 января
Директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина сообщила, что тестовый запуск системы быстрых платежей (СБП) запланирован на 28 января.
Обновлено в 06:24
Политика
Россия поднимет в НАТО вопрос о нарушающих ДРСМД системах США
Во время заседания совета Совета Россия — НАТО будет поднят вопрос обеспокоенности Москвы по поводу американских систем, которые нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 19:26
Единоборства
Фёдор Емельяненко признался, что молится за брата Александра
Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко высказался о своём брате Александре Емельяненко, который несколько раз положительно высказывался о нём в прессе после поединков.
Обновлено в 15:28
Политика
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоится в ближайшие 60 дней
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын могут встретиться уже в ближайшие 60 дней, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 18:57
Общество
Экс-жена Цеповяза из «банды Цапков» отсудила у него более 4 млн руб
Обновлено в 10:08