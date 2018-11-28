Политика

Запорожский горсовет не смог лишить русский язык статуса регионального
Известия
13:58

Запорожский городской совет не смог лишить русский статуса регионального языка, так как данная инициатива не набрала необходимого количества голосов. Об этом в среду, 28 ноября, сообщило агентство УНН. Отмечается, что поддержали проект решения 22 депутата, еще 19 избранников воздержались.
Известия13:58
с чего всё началось
Как информирует УНН
, депутаты пытались отменить ранее принятое запорожским горсоветом решение о предоставлении русскому языку статуса регионального и о ретрансляции российских телеканалов в кабельных сетях города.
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