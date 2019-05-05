Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долговТАСС 07:08

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество. Список выставленного на продажу опубликован на сайте украинской Центральной универсальной товарной биржи.
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ЗАЗ начал распродавать имущество из-за долгов

Известия11:40

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

ТАСС07:08

Запорожский автозавод из-за долгов начал распродавать имущество и цеха

Life.ru09:52

Украинский ЗАЗ распродает имущество из-за долгов

ФАН08:21

Запорожский автозавод устроил распродажу имущества из-за долгов

Взгляд.ру07:36

Обанкротившийся Запорожский автомобильный завод начал распродавать имущество

Московский Комсомолец07:35

Запорожский автомобильный завод распродает имущество и цеха из-за долгов

Комсомольская правда09:54
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Мэр Североморска находился на борту сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 15:24
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Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

Обновлено в 18:37
Происшествия

В Мурманской области объявлен трехдневный траур после ЧП в Шереметьеве

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SSJ-100. Характеристики самолета

5 мая 2019 года в московском аэропорту Шереметьево загорелся после посадки пассажирский самолет Superjet 100 компании "Аэрофлот".
Обновлено в 12:34
Происшествия

Поимённый список погибших при крушении SSJ-100 в Шереметьево

Поимённый список погибших в результате крушения самолёта SSJ-100 в аэропорту Шереметьево публикует телеграм-канал Baza.
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Авто

Что произойдет с авто, если из него вырезать катализатор?

Фото: a.d-cd.net Любой современный автомобиль в обязательном порядке оснащается катализатором, он устанавливается в выхлопной трубе и необходим для снижения вредных выбросов в атмосферу.
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Источник назвал причину гибели части пассажиров сгоревшего самолета

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В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 26 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 19:00
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На выборах президента Северной Македонии лидирует Стево Пендаровски

Выдвиженец от правящего Социал-демократического союза (СДСМ) Стево Пендаровски лидирует на выборах президента Северной Македонии.
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Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд

Обновлено в 18:05
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Драка с полицейскими произошла в Забайкалье

Сам инцидент произошел в п. Дарасун.
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Врачи стали готовить Меган Маркл к искусственным родам

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The Times: Мэй уволила министра обороны из-за слов о ее диабете

Бывший министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон был отправлен с отставку из-за высказывания о том, что Тереза Мэй не способна занимать пост премьер-министра из-за сахарного диабета.
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Происшествия

Останкинская башня погасла в знак скорби по погибшим в ЧП с SSJ-100

Обновлено в 18:23
Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

Обновлено в 12:50
Происшествия

«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево

Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
Общество

Номерной знак c автомобиля Джорджа Харрисона выставят на аукцион

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Шоу-бизнес

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Обновлено в 12:00
Авто

Парадный Aurus, суперкар Lada и новая BMW: главное за неделю

Aurus На этой неделе марка Aurus показала сразу две новинки (одну, правда, частично) -- парадный кабриолет, который примет участие в параде Победы, и первые фотографии большого внедорожника под названием Komendant .
Обновлено в 08:11
Происшествия

Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы

Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено в 14:25
Культура

Британцы против дочери Алсу: кого из «Голоса» зовет «X Factor»

Обновлено в 15:12
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Обновлено в 18:06
Происшествия

В результате обстрела Израиля из сектора Газа погибли два человека

В секторе Газа заявляют, что от ударов Израиля погибли два человек.
Обновлено в 08:58
Политика

Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает «РИА Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты Москвы Владимира Сидорова.
Обновлено в 08:18
Происшествия

Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100

Заслуженный летчик России, член комиссии при президенте РФ Юрий Сытник считает, что причиной пожара на Sukhoi Superjet 100 стала коррупция.
Обновлено в 16:22
Шоу-бизнес

Рустам Солнцев продолжил травлю семьи певицы Алсу

Рустам Солнцев продолжил травлю семьи певицы Алсу, сообщив подписчикам, что знает, как проходил процесс голосования.
Обновлено в 12:39
Происшествия

Путину доложили о происшествии в Шереметьево

Обновлено в 14:17
Происшествия

Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева

Обновлено в 17:11
Здоровье

Медики «скорой» в Новгородской области намерены коллективно уволиться

22 апреля сотрудники скорой помощи города Окуловка Новгородской области объявили итальянскую забастовку.
Обновлено в 17:03
Происшествия

Ространснадзор внепланово проверит «Аэрофлот» и Шереметьево

Ространснадзор проведет внеплановые проверки авиакомпании "Аэрофлот", аэропорта Шереметьево и Госкорпорации по ОРВД после ЧП с самолетом SSJ-100 в Шереметьево, сообщает ведомство.
Обновлено в 18:22
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