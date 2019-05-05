Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долговТАСС вчера в 07:08
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество. Список выставленного на продажу опубликован на сайте украинской Центральной универсальной товарной биржи.
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Запорожский автомобильный завод распродает имущество и цеха из-за долгов
Комсомольская правдавчера в 09:54
Обанкротившийся Запорожский автомобильный завод начал распродавать имущество
Московский Комсомолецвчера в 07:35
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