Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долговТАСС вчера в 07:08

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество. Список выставленного на продажу опубликован на сайте украинской Центральной универсальной товарной биржи.
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Имущество Запорожского автозавода выставлено на продажу

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Запорожский автомобильный завод распродает имущество и цеха из-за долгов

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Московский Комсомолецвчера в 07:35

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

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