Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долговТАСС вчера в 07:08
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество. Список выставленного на продажу опубликован на сайте украинской Центральной универсальной товарной биржи.
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Запорожский автомобильный завод распродает имущество и цеха из-за долгов
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Обанкротившийся Запорожский автомобильный завод начал распродавать имущество
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