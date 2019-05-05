Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долговТАСС 07:08

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество. Список выставленного на продажу опубликован на сайте украинской Центральной универсальной товарной биржи.
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Украинский ЗАЗ распродает имущество из-за долгов

ФАН08:21

Запорожский автомобильный завод распродает имущество и цеха из-за долгов

Комсомольская правда09:54

Запорожский автозавод из-за долгов начал распродавать имущество и цеха

Life.ru09:52

ЗАЗ начал распродавать имущество из-за долгов

Известия11:40

Запорожский автозавод устроил распродажу имущества из-за долгов

Взгляд.ру07:36

Обанкротившийся Запорожский автомобильный завод начал распродавать имущество

Московский Комсомолец07:35

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

ТАСС07:08
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При пожаре SSJ 100 в Шереметьево погибли 13 человек

Обновлено в 13:47
Авто

Немецкие автоэксперты оценили будущее Lada на европейском рынке

Автоэксперты немецкой газеты Ostsee-Zeitung рассказали о перспективах современной продукции «АвтоВАЗа» на европейском и немецком рынках.
Обновлено в 11:34
Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 08:46
Кино

«Мстители. Финал» собрали $2,19 млрд в мировом бокс-офисе

Обновлено в 11:48
Происшествия

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при возгорании SSJ 100

Двое пострадавших при аварийной посадке Superjet 100 в Шереметьево находятся в тяжелом состоянии, их отправили в НИИ Вишневского, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение российского Минздрава.
Обновлено в 14:21
Происшествия

В Шереметьеве рассказали подробности о жесткой посадке SSJ-100

Обновлено в 14:21
Происшествия

Один человек погиб и четверо пострадали при ЧП в Шереметьеве

Один человек погиб и четверо получили ранения в результате возгорания самолёта в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:06
Происшествия

Погиб бортпроводник, спасавший пассажиров из горящего «Суперджета»

Обновлено в 14:13
Происшествия

СМИ сообщили о нарушении пассажирами Sukhoi Superjet-100 правил эвакуации

Источник радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что людей эвакуировали за 55 секунд, хотя норматив предусматривает 90 секунд.
Обновлено в 14:31
Общество

В казахстанском Актобе отказались проводить «Бессмертный полк»

Акция "Бессмертный полк" не состоится в казахстанском городе Актобе.
Обновлено вчера в 15:39
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура

"Красная машина" одержала убедительную победу над соперником со счетом 4:1. Российские хоккеисты открыли счет в матче после гола нападающего ЦСКА Кирилла Капризова, отличившегося на 12 минуте.
Обновлено в 14:42
Авто

В Сети появились первые изображения Mercedes-Maybach GLS

Не исключается возможность того, что кроссовер получит опцию двухцветной окраски кузова, аналогично седанам Mercedes-Maybach.
Обновлено в 10:50
Политика

Лавров: Россия осуждает кампанию США по свержению власти в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает беспрецедентную кампанию Соединённых Штатов по свержению власти в Венесуэле.
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес

Рустам Солнцев продолжил травлю семьи певицы Алсу

Рустам Солнцев продолжил травлю семьи певицы Алсу, сообщив подписчикам, что знает, как проходил процесс голосования.
Обновлено в 12:39
Футбол

«Челси» пробился в Лигу чемпионов на следующий сезон

Лондонский "Челси" завоевал путевку в Лигу чемпионов на сезон-2019/20. Об этом сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:15
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«Вальядолид» обыграл «Атлетик» и покинул зону вылета

Обновлено в 14:30
Политика

В Раде призвали «обезлюдить Донбасс»

Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".
Обновлено в 13:50
Политика

МИД Украины обвинил Россию в кризисе Совета Европы

«С грустью должны констатировать, что к 70-й годовщине Организация подошла в кризисном состоянии, вызванном, прежде всего, разрушительными действиями Российской Федерации, ее агрессией против Украины и прямым финансовым шантажом Совета Европы с целью достижения своих антидемократических внешнеполитических целей», — говорится в сообщении на сайте МИДа.
Обновлено в 11:30
Футбол

«Байер» забил шесть мячей в ворота «Айнтрахта» в 32-м туре бундеслиги

После 32 туров бундеслиги Байер занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 54 очка, столько же и у Айнтрахта, идущим на четвертой позиции.
Обновлено в 13:50
Происшествия

Названа основная версия возгорания самолета в Шереметьеве

Обновлено в 13:27
Происшествия

В Израиле в результате ракетного обстрела погибли два человека

В израильском городе Ашкелон в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа погибли два человека.
Обновлено в 07:56
Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Футбол

Болельщики ЦСКА вывесили баннер со словами из песни «Городок»

Анжелика Варум на ЦСКА pic.twitter.com / uhsDpzebIX — Александр Рогулев (@ a_rogulev) 5 мая 2019 г.
Обновлено в 10:21
Здоровье

Из-за редкой болезни мальчик из Красноярска превращается в камень

Мальчик из Красноярска из-за редкой болезни постепенно превращается в камень. Ребёнок возрастом 2 года страдает от фибродисплазии.
Обновлено в 07:30
Космос

В России начались испытания техники для суборбитального туризма

Компания «КосмоКурс», планирующая проводить туристические суборбитальные полёты, начала первые испытания ракетно-космической техники.
Обновлено вчера в 21:05
Происшествия

Известные комики Stand Up погибли в страшной аварии

Погибший комик Денис Маловично принимал участие в телепроектах ТНТ в составе дуэта «Зашибитлз» — «Сomedy Баттл» и «Не спать».
Обновлено вчера в 03:18
Политика

Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав РФ

Обновлено в 02:56
Экономика

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено 03 мая в 07:01
Шоу-бизнес

Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам

Обновлено в 08:16
Происшествия

В московском метро задержали мужчину с гранатой

На "оранжевой" ветке в столичной подземке задержали мужчину с гранатой. Инцидент произошел на станции метро "Рижская".
Обновлено в 13:42
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