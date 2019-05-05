Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долговТАСС 07:08

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество. Список выставленного на продажу опубликован на сайте украинской Центральной универсальной товарной биржи.
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ЗАЗ начал распродавать имущество из-за долгов

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Запорожский автозавод из-за долгов начал распродавать имущество и цеха

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Запорожский автомобильный завод распродает имущество и цеха из-за долгов

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Московский Комсомолец07:35

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

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