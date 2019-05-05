Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долговТАСС 07:08

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество. Список выставленного на продажу опубликован на сайте украинской Центральной универсальной товарной биржи.

Политика Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса Победитель второго тура выборов на пост президента Украины Владимир Зеленский заявил, что совместно со своей командой готовит ответные меры в связи с введением упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей Донбасса.

Футбол Кокорин стал чемпионом России из СИЗО Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, находящийся в СИЗО, стал обладателем золотых медалей чемпионата России по футболу.

Армия и оружие Нетаньяху приказал нанести «массированный удар» по сектору Газа Премьер-министр и глава Минобороны Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ военнослужащим продолжать отвечать на ракетные обстрелы, наносимые с территории сектора Газа, передает ТАСС в воскресенье, 5 мая.

Происшествия Появилось видео со стреляющим из автомата депутатом В сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен депутат Госдумы Дмитрий Ионин, стреляющий из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.

Авто Продажи новых пикапов на рынке России упали на 28% Лидером рынка пикапов по итогам первых трех месяцев текущего года по-прежнему остается отечественный УАЗ «Пикап», на котором остановили свой выбор 732 человека (-15%).

Музыка Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.

Футбол Клопп прокомментировал травму Салаха Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал состояние нападающего команды Мохамеда Салаха после его столкновения с голкипером "Ньюкасла" Мартином Дубравкой в матче 37-го тура АПЛ (3:2). Как слышал я, Салах получил бедром голкипера по голове.

Экономика Эксперты: рост цен в марте достиг пика в 5,3% и продолжится в мае Рост цен в марте достиг трехлетнего пика в 5,3%. Это результат ослабления рубля, повышения НДС и введения сбора за "мусорную реформу", подсчитали эксперты ВШЭ.

Общество Депутат Максим Резник сбежал от наркоскандала в Прагу Депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник улетает в Чехию после скандала с наркотиками.

Экономика Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики Экономика России избежит большого стресса из-за замедления трудовой активности и снижения темпов промышленного производства на длинных майских выходных, сообщает РИА Новости.

Футбол Игрок «Зенита» устроил дебош при сдаче допинг-теста Телеграм-канал "Мутко против" сообщил о том, что сербский защитник "Зенита" Бранислав Иванович не хотел сдавать допинг-тест перед игрой с "Динамо".

Единоборства Геннадий Головкин назвал скучным бой между Альваресом и Джейкобсом Казахстанский боксер Геннадий Головкин назвал скучным объединительный бой между мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Дэниэлем Джейкобсом.

Политика Сотрудник МИД РФ сфотографировался с террористами в георгиевских лентах Пресс-атташе посольства РФ в столице Афганистана Кабуле Никита Ищенко в своем аккаунте в «Вконтакте» разместил фото членов запрещенной в России террористической группировки «Талибан», на груди которых надеты георгиевские ленты.

Религия 5-го мая православные отмечают Красную горку Согласно преданию, праздник Красной горки посвящен воспоминанию явления Христа апостолу Фоме на восьмой день после воскресения.

Политика Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы (СЕ).

Культура Умерла Леонора Эллинская Леонора Эллинская родилась 22 апреля 1944 года, в 1975 году стала солисткой Днепропетровского академического театра оперы и балета.

ЖКХ Отопление в Москве начнут отключать с 6 мая Отопление на предприятиях, социально значимых объектах и в домах столицы начнут отключать с понедельника, 6 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Политика Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает РИА «Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Москвы Владимира Сидорова.

Общество В казахстанском городе отказались от проведения «Бессмертного полка» В казахстанском городе Актоба решили отказаться от проведения шествия в рамках акции "Бессмертный полк".

Происшествия В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.

Кино Сергей Собянин поздравил Юрия Назарова с днем рождения Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения советского и российского актёра театра и кино, народного артиста России Юрия Назарова.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл могут переехать в Калифорнию Жизнь в Лос-Анджелесе Меган Маркл и принц Гарри планируют начать якобы сразу после рождения первенца, слухи о грядущих родах не утихают в британских таблоидах, однако пара продолжает отрицать эти сплетни.

Общество Публикуем гороскоп на неделю 4 – 10 мая «Алтайская правда» представляет гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Наконец-то вы вздохнете с облегчением.

Происшествия Названо число пострадавших при взрыве в Афганистане В результате взрыва у полицейского участка на северо-востоке Афганистана погибли по меньше мере пять человек.