Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долговТАСС 07:08
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество. Список выставленного на продажу опубликован на сайте украинской Центральной универсальной товарной биржи.
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Обанкротившийся Запорожский автомобильный завод начал распродавать имущество
Московский Комсомолец07:35
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Телеграм-канал "Мутко против" сообщил о том, что сербский защитник "Зенита" Бранислав Иванович не хотел сдавать допинг-тест перед игрой с "Динамо".
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Обновлено в 06:48
Религия
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Согласно преданию, праздник Красной горки посвящен воспоминанию явления Христа апостолу Фоме на восьмой день после воскресения.
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Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы (СЕ).
Обновлено в 06:22
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Пугачева увидела пророческий сон о финалистах шоу «Голос. Дети»
Напомним, Ержан Максим занял в финале шоу второе место.
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Умерла Леонора Эллинская
Леонора Эллинская родилась 22 апреля 1944 года, в 1975 году стала солисткой Днепропетровского академического театра оперы и балета.
Обновлено в 08:38
ЖКХ
Отопление в Москве начнут отключать с 6 мая
Отопление на предприятиях, социально значимых объектах и в домах столицы начнут отключать с понедельника, 6 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 08:23
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ЦСКА — «Динамо»: Чалов, Бийол и Ахметов сыграют с первых минут
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Обновлено вчера в 12:44
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В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.
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Названо число пострадавших при взрыве в Афганистане
В результате взрыва у полицейского участка на северо-востоке Афганистана погибли по меньше мере пять человек.
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