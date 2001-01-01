Недвижимость

Заполняемость складов self-storage в Москве достигла 90%РБК 04:14

Заполняемость складов индивидуального хранения (self-storage) в Москве достигла 90,2%. Это максимальный показатель с 2014 года, когда этот формат складской недвижимости стал активно развиваться в России.
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Заполняемость складов self-storage в Москве достигла 90%

РБК04:14

В Москве резко выросло число складов для индивидуального хранения

Строительная Газета05:10

Столичные «склады-кладовки» дорожают быстрее распредцентров

Logirus.ru04:49

Гаражная жизнь перекочевывает в склады

Коммерсантъвчера в 18:07
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Происшествия

Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета

Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Общество

В Париже закрыли полицейский комиссариат из-за нашествия блох

Полицейский комиссариат 19-го района Парижа закрыт из-за нашествия блох, потребовавшего полной дезинфекции здания, сообщил профсоюз правоохранителей Alliance.
Обновлено в 07:08
Происшествия

СК назвал версии ЧП в Шереметьево

Обновлено в 03:51
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево

Компания "Аэрофлот" опубликовала на сайте список выживших в результате ЧП с пассажирским самолетом SSJ 100 в Шереметьево.
Обновлено в 04:33
Политика

В Луганске начали прием документов на получение российских паспортов

В Луганске заработал пункт приема документов для получения российских паспортов.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Врачи Мурманской области погибли в авиакатастрофе в Шереметьево

Обновлено в 01:50
Происшествия

Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

Обновлено в 02:50
Здоровье

В России вступили в силу новые правила диспансеризации

В России вступил в силу обновленный порядок проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.
Обновлено в 07:04
Происшествия

«Черные ящики» лайнера SSJ-100 переданы специалистам для расшифровки

Обновлено в 02:59
Политика

Генпрокурор Украины заявил, что не хочет уходить в отставку

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вновь заявил о готовности уйти в отставку.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Экипаж SSJ100 рассказал об обстоятельствах катастрофы

Обновлено в 06:01
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Происшествия

У галереи Пинчука в центре Киева прогремел взрыв

Обновлено в 06:39
Происшествия

В больницах остаются девять пострадавших в Шереметьево

Обновлено в 03:50
Общество

Красную площадь закрыли для посещения с 6 по 9 мая

Обновлено в 05:43
Политика

В Кремле ответили на вопрос о запрете полетов SSJ-100

В московском аэропорту Шереметьево в воскресенье вечером потерпел жесткую посадку и загорелся пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот».
Обновлено в 05:56
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате катастрофы в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 07:24
Общество

В России отменят бумажные сертификаты на маткапитал

В России отменят бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 01:29
Происшествия

Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае

Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае унес жизни трех человек.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Пензенцы шокированы трагедией в аэропорту Шереметьево

Обновлено в 03:45
Политика

Кремль следит за отказами в проведении «Бессмертного полка»

Москва внимательно отслеживает информацию об отсутствии разрешений на проведении акции «Бессмертный полк» в ряде городов Белоруссии и Казахстана.
Обновлено в 06:45
Футбол

Форвард «Локомотива» досрочно завершил сезон из-за травмы

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан не сможет помочь команде в оставшихся матчах сезона из-за травмы.
Обновлено в 07:28
Происшествия

Семьям погибших в катастрофе в Шереметьево выплатят по 5 млн рублей

Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес

Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо вышла из комы и открыла глаза

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram сообщил, что его близкая подруга, солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо вышла из комы и открыла глаза.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

Появилось видео начала пожара на борту самолета в Шереметьево

В Сети появилось видео начала пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес

«На себя бы посмотрела»: терпящую выходки мужа Бородину унизили

Обновлено вчера в 19:15
Кино

В новой серии «Игры престолов» в кадр попал стаканчик из «Старбакса»

Наиболее внимательные и дотошные зрители обратили внимание на стаканчик из «Старбакса», который попал в финальный монтаж серии.
Обновлено в 05:59
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено вчера в 16:45
Авто

Полностью электрический Porsche Taycan сняли без камуфляжа

Появились новые более четкие шпионские фото предстоящего электрокара Porsche Taycan.
Обновлено вчера в 06:07
Культура

Star Media вступает в борьбу с пиратством

Российско-украинская группа компаний Star Media будет защищать контент сторонних компаний в рунете от пиратства.
Обновлено в 07:32
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