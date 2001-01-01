Недвижимость

Заполняемость складов self-storage в Москве достигла 90%РБК 04:14

Заполняемость складов индивидуального хранения (self-storage) в Москве достигла 90,2%. Это максимальный показатель с 2014 года, когда этот формат складской недвижимости стал активно развиваться в России.
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Заполняемость складов self-storage в Москве достигла 90%

РБК04:14

Гаражная жизнь перекочевывает в склады

Коммерсантъвчера в 18:07
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Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе

Обновлено в 02:29
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия

Пассажирка рейса Москва — Мурманск сдала билет за два дня до вылета

Женщина передумала лететь и сдала уже купленный билет за несколько дней до катастрофы.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100

Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Источник назвал приоритетную версию авиакатастрофы в Шереметьево

"В соответствии с основной версией на высоте около двух километров экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники", - сказал источник.
Обновлено в 03:01
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

Обновлено в 03:50
Музыка

Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима пригласили в британское телешоу

Обновлено вчера в 22:46
Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия

Спасатели достали тела всех погибших при авиакатастрофе в Шереметьеве

Обновлено в 01:24
Происшествия

Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае

Обновлено в 03:25
Происшествия

Boeing выкатился за пределы ВПП в Норильске

Обновлено в 03:54
Происшествия

Задержан последний из девяти арестантов, сбежавших из изолятора в Туве

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции МВД по Республике Тыва задержан последний из девяти арестантов, сбежавших 14 апреля из изолятора временного содержания Межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский".
Обновлено в 00:57
Технологии

Huawei названа вероятным поставщиком оборудования для «закона Яровой»

Ранее сообщалось, что единственным поставщиком оборудования для исполнения закона операторам МТС и МГТС стала «Норси-Транс».
Обновлено в 03:14
Гаджеты

Сбербанк запатентовал «умный» холодильник

Известно, что холодильник Сбербанка может следить за состоянием и количеством продуктов, находящихся в нем. Вся информация о продуктах может предаваться на смартфон пользователя.
Обновлено в 04:14
Происшествия

При пожаре в многоэтажном доме на Ставрополье пострадали 13 человек

В результате пожара в многоэтажном доме в Железноводске пострадали 13 человек, десять из них госпитализировали.
Обновлено в 02:20
Шоу-бизнес

Ксения Собчак занялась оформлением нового дома

Ксения Собчак после расставания с мужем начала новую жизнь. Журналистка сообщила сегодня, что занимается обустройством своего нового дома.
Обновлено в 03:40
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура

Обновлено вчера в 14:42
Общество

В России отменят бумажные сертификаты на маткапитал

В России отменят бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 01:29
Происшествия

Из-за жесткой посадки самолета в Шереметьево погиб 41 человек

Обновлено вчера в 18:02
Политика

В команде Зеленского настаивают на проведении инаугурации 19 мая

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского не видит препятствий для назначения инаугурации на 19 мая.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Депутат-главврач объявлен в розыск за неявку в суд в Магнитогорске

Суд в Магнитогорске (Челябинская область) объявил в розыск депутата местного Собрания, главврача горбольницы № 2 Артема Черепанова, который ни разу не явился на заседания по своему уголовному делу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 03:24
Общество

ВЦИОМ: почти половина россиян не представляет свою жизнь без интернета

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что почти половина россиян (48%) с трудом представляет, как жить без активности в интернете.
Обновлено вчера в 20:05
Спорт

Бывшая ученица Тутберидзе: «Честно, я так и думала, что Медведева рано или поздно уйдет из группы Этери Георгиевны»

Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес

Разин подозревает мать Анастасии Годуновой в осквернении могилы Осина

Обновлено в 01:43
Происшествия

СМИ: На счету разбившегося в Шереметьево самолета ранее уже был один серьезный сбой

В работе самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» (заводской номер 95135, регистрация RA-89098), потерпевшего накануне аварию при посадке в Шереметьево, ранее был зафиксирован один серьезный технический сбой, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:56
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Обновлено вчера в 07:08
Происшествия

В Калуге семь человек пострадали при ДТП с участием двух маршруток

Семь человек пострадали в понедельник в дорожно-транспортном происшествии с участием двух маршруток в Калуге, проводится проверка, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
Обновлено в 02:47
Политика

В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека

Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия

Мурманчане скорбят по погибшим в трагедии с рейсом Москва-Мурманск

Обновлено в 03:45
Политика

В Луганске открылся пункт по приёму документов на гражданство России

Первый в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) пункт по приёму документов жителей республики, которые намерены получить российское гражданство, открылся в Луганске.
Обновлено в 04:23
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