Политика
Запись оскорбившей иркутян чиновницы признали монтажомГазета.Ru 06:37
Аудиозапись, на которой якобы руководитель управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ирина Алашкевич называет лишившихся домов из-за наводнения в Тулуне жителей "алкашней, бичевней и быдлом", является монтажом, заявил глава региона Сергей Левченко.
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